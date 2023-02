Kristen Stewart 'tiembla' por su papel en la Berlinale

EXPECTATIVA

Stewart comentó que se mantiene a la expectativa de ver lo que ocurrirá al final de la experiencia, y no dejó pasar la oportunidad de dar buenos comentarios para los miembros del jurado.

"En total transparencia, estoy un poco temblando. No es un peso que no entienda completamente y sienta... no ceder, pero estoy respaldada por un jurado realmente hermoso y talentoso", dijo sobre su puesto.

"No puedo esperar a ver quiénes somos todos al final de esta experiencia. Es más o menos lo que quieres que haga un festival de forma acumulativa. Estoy listo para ser cambiado por todas las películas y cambiado por las personas que nos rodean. Creo que por eso estamos aquí", comentó.

"No puedo esperar a ver quiénes somos todos al final de esta experiencia. Es más o menos lo que quieres que haga un festival de forma acumulativa. Estoy listo para ser cambiado por todas las películas y cambiado por las personas que nos rodean. Creo que por eso estamos aquí"

Sobre la responsabilidad de dirigir al jurado que elige las películas ganadoras en el festival, dijo que es algo completamente subjetivo, pero que tienen el deber de abrirse a lo nuevo y a los diverso para no anteponer sus prejuicios.

"Es interesante estar, entre comillas, 'a cargo' de decidir cuál es la mejor película. Es una noción tan efímera. Obviamente es algo bastante subjetivo. Podríamos descubrir que odiamos absolutamente una película, pero que el logro es asombroso. Y la hazaña de eso, la ambición se cumplió.

"Creo que es muy importante para nosotros desprogramarnos y estar completamente abiertos a la novedad. Creo que la diversidad y la amplitud de la perspectiva nos proporcionarán material nuevo al que puede ser desafiante y extraño adaptarse, pero creo que el punto es elegir el que salta a la vista".