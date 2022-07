Logra orden de restricción

La orden de restricción tiene una duración de 3 años, según documentos judiciales obtenidos por E! Noticias.

Babcock, de 31 años, consiguió meterse en las áreas comunes de la casa de la empresaria en enero; la policía actuó rápido, no permitieron que el hombre se acercara a Jenner y lo arrestaron, sin embargo, lo liberaron en poco tiempo, así lo informó TMZ.

No pasó mucho tiempo para que Jenner levantara una demanda en contra de Arnold por acoso civil no violento, pues no era la primera vez que hacía algo para encontrase con la modelo.

Kendall ha sido blanco de muchos intrusos y acosadores que han intentado entrar a su casa e incluso acceder a las áreas comunes sin permiso.

Con esta medida, esperan que la socialité esté más segura y protegida.