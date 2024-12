Karla Abreu:Tiene su ´vaiven´

Por: Agencia Reforma

Noviembre 26, 2024 -

Desde que llegó a vivir a la Ciudad de México, hace ya tres años, la vida y la carrera de Karla Breu dio un giro.

La cantautora ya no es la misma chica que llegó hace tres años con las maletas llenas de sueños desde su natal República Dominicana, donde dejó a su familia.

Su crecimiento artístico está implícito en su música, y un buen ejemplo de ello es su segundo disco Vaivén, con temas de su autoría donde explora el amor en sus diferentes etapas.

"Siento que soy una persona totalmente diferente desde que empecé a trabajar aquí en México", comentó la artista que llegó a Monterrey a promocionar su concierto del miércoles 27 de noviembre en el Foro Tims.

"En los tres años que he estado inmersa en toda la cultura mexicana, siento que he crecido y desarrollado mucho. México es un país lleno de arte, cultura y donde hay muchos artistas. Siento que sería la artista que soy, si no estuviera viviendo aquí en México".