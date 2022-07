Se confiesa su hermano

El caso de la violencia sufrida por la actriz Mónica Dossetti, a manos de su hermano José Dossetti, ha escandalizado a varios famosos que actuaron en el pasado con la artista retirada, entre ellas a Pilar Montenegro, quien alentó a su amiga a alzar la voz; ahora, es el hermano de Mónica quien habló por primera vez sobre lo ocurrido y que se viralizó en un video.

"Uno se satura, porque la vida del cuidador también es jodida, como la del enfermo; porque amo a mi hermana y la quiero ayudar y la cuido desde hace 14 años que está enferma y un día me rebasó, y la vida que tengo y todo lo que me hace falta, para que esté en buenas condiciones", expresó.

Ante los cuestionamientos de por qué se portó violento con su propia hermana, José declaró a "Ventaneando" que ama a su hermana, pero en ese momento, que ocurrió hace dos meses, su situación como cuidador de ella desde hace 14 años lo rebasó.

José detalla que el arranque que tuvo fue a manera de "escarmiento", que no quería matar a su hermana y que él mismo detuvo sus acciones violentas.

"Yo mismo me detuve, al final uno quiere como dar escarmientos, no matar a nadie, solamente esas lecciones que de niño nos da la mamá a golpes, algo así me sucedió", dijo.