Regresa Jorge Salinas al teatro con 'Network'

Tanto pelea el actor con ese temor que su preparación para reemplazar a Daniel Giménez Cacho en el montaje ha sido obsesiva: asistió a cinco funciones tras integrarse al elenco de la segunda temporada y comienza a ensayar una hora antes que sus compañeros.

Admira a Giménez Cacho

El protagonista de la telenovela Fuego en la Sangre aceptó el proyecto porque es admirador de Giménez Cacho, cuyo talento equipara con los de Christian Bale, Gary Oldman y Leonardo DiCaprio.

Pero no por ello ha querido imitar su actuación, pues tiene su propia propuesta para interpretar a Howard Beale, conductor que al ser despedido de su noticiero anuncia que se suicidará en su último programa.

"Todos tenemos un Howard Beale dentro de nosotros, todos los seres humanos tenemos callada esa voz de hartazgo hacia la corrupción, la injusticia, hartazgo a la falta de los derechos civiles, hacia la falta de civismo entre el ser humano.

"Lo empecé a construir a partir de qué me molesta del ser humano, qué me molesta de mi gobierno, qué me molesta de mí como Jorge. Con base en toda la realidad triste que vivimos como seres humanos voy a proponer la creación de Howard", explicó Salinas en entrevista exclusiva.

El actor de Sexo, Pudor y Lágrimas pasó la penúltima función de la temporada anterior detrás del escenario del Teatro de los Insurgentes para descifrar los mecanismos ocultos, pues ya había vivido la catarsis que la historia propone.

Una de las escenas más representativas de la historia, basada en la película de 1976, es cuando el protagonista grita: "¡Estoy hasta la madre y no lo voy a tolerar!", que llevó también a Salinas a gritar desde su butaca.

"Claro, estoy hasta la madre y no lo voy a tolerar, pero estoy hasta la madre de mis actos. ¿De qué sirve que esté hasta la madre del gobierno y la opacidad de los políticos? ¿De qué sirve que esté hasta la madre de la corrupción de los demás? No, estoy hasta la madre de mí, de ser una persona mediocre.

"Soy imperfecto, no tengo tolerancia, no tengo paciencia, no tengo humildad, no tengo reconocimiento de mis errores. Hay que empezar por nosotros, desde esa perspectiva podrías tener una obra de teatro con una introspección y de un estudio personal profundo y decidir dejar de ser lo que eres y ser mejor cada día".

La nueva temporada de Network arranca el 9 de septiembre, con Ximena González-Rubio como Diana, y es también el regreso de Salinas a los escenarios, a los que no subía desde hace cuatro años, cuando terminó temporada de Variaciones Enigmáticas.

"Son trabajos a marchas forzadas y hay que sacarlo, el show debe continuar, así llueva, truene o relampaguee. Entregaré mi cuerpo y alma para mi público", concluyó el actor.