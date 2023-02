Posa muy sexy

Jennifer López ya está lista para el Día de San Valentín.

A través de redes sociales, López, de 53 años, compartió un video donde se le observa posando con lencería de encaje de la marca italiana Intimissimi.

"Amore. #ValentinesDay está a sólo 4 días", escribió en la descripción.

EN COLOR AZUL

JLo utilizó un conjunto conformado por un sujetador balconette steal the show y un steal the show high rise brazilian, ambos en color azul, según Page Six.

La publicación de la actriz y cantante ya cuenta con más de 600 mil "me gusta" en Instagram.

Cabe recordar que Jennifer López es embajadora de la marca italiana y ha posado la lencería de lujo en varias ocasiones.

Irina Shayk, Dakota Johnson, Sarah Jessica Parker, Heidi y Leni Klum son algunas otras famosas que han lucido Intimissimi.