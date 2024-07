Se queda atrapada en elevador y lo documenta

Jennifer Garner se viralizó en redes sociales tras compartir con sus seguidores una serie de videos en los que comparte su experiencia al quedar atrapada en un elevador durante su visita a la Comic- Con, donde participó en el panel de promoción de "Deadpool & Wolverine".

En el primer clip, la actriz se mostró algo preocupada, pero sin perder el sentido del humor al quedarse atrapada junto a otras personas en el interior de un elevador, hecho por el que pidió ayuda para su rescate.

"Hola chicos, estamos atrapados en este ascensor. Me vendría bien un Wolverine. Me vendría bien un Deadpool. Me vendría bien alguien", dijo.

Durante los videos, Garner contabilizó el tiempo que pasó en el elevador, exponiendo las fallas en electricidad y momentos de pánico que se desataron durante una hora y 12 minutos.

"Gracias por invitarnos. Es mi primera Comic-Con", comentó la famosa con sarcasmo.

Uno de los momentos que compartió fue la primera hora atrapada, en la que comenzó a entonar el tema "Like a Prayer", de Madonna, mientras enlazaba sus manos en posición de oración.

Doce minutos después, Garner documentó la llegada del equipo de rescate, el cual pudo abrir las puertas del elevador después de varios esfuerzos.