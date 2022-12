Dispuesta a conquistar a Styles

La ruptura entre Olivia Wilde y Harry Styles tomó al mundo del espectáculo por sorpresa; la pareja llevaba dos años de relación, y justo cuando parecía que las cosas entre ellos iban viento en popa, ambos tomaron la decisión de separarse debido a sus apretadas agendas de trabajo.

Aunque el cantante lleva apenas meses soltero, ya son varias las candidatas que están en espera de conquistar su corazón, y una de ellas sería la actriz Jennifer Aniston, que está sumamente interesada en el intérprete de "As it was", por lo que ya ha comenzado a hacer su "luchita" a través de las redes sociales.

Según una fuente cercana a Aniston, ésta ha comenzado a interactuar con Styles mediante Instagram, y es que ha aprovechado todo su tiempo libre para dejar varios me gusta en las publicaciones del cantante, esto con la única intención de hacerle sabe que, a pesar de los 25 años de diferencia que existen entre los dos, ella está muy interesada en él.

Por si fuera poco, la fuente aseguró que Jennifer, además de ser una gran fan de su música, también se siente muy atraída por Harry y que sería un sueño poder salir con él:

"Jennifer siempre ha babeado por Harry", dijo a The National Enquirer. "Ella realmente cree que harían click y se da cuenta de que no hay nada de malo en apuntar a la cima.