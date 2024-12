Reacciona a demanda por presunto abuso: Busca Jay Z desenmascarar a demandante

Por: El Universal

Diciembre 10, 2024 -

En los últimos días el nombre de Jay-Z se ha visto envuelto en el escándalo, luego de que trascendiera la demanda interpuesta en su contra por el presunto abuso sexual de una menor de edad.

En las acusaciones se afirma que, en el año 2000, el esposo de Beyoncé agredió a una niña de 13 años durante una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards, lo grave del caso es que en los documentos figura como segundo agresor Sean "Diddy" Combs, quien recientemente espera un juicio por tráfico sexual.

Jay-Z ya ha reaccionado al respecto, negando todos los señalamientos; sin embargo, ahora su equipo legal presentó una moción en la que exigen que la presunta víctima continúe con el proceso bajo su nombre real y no con el pseudónimo de Jane Doe.

Se acuerdo con información publicada por "Billboard", los abogados del rapero afirman que la denunciante solo busca publicidad y dinero, por lo que Jay-Z tiene el derecho de conocer su identidad:

"El señor Carter (Jay-Z) merece conocer la identidad de la persona que lo está acusando efectivamente -de manera sensacionalista y en busca de publicidad- de conducta criminal, exigiendo una compensación económica masiva y empañando una reputación ganada durante décadas", agrega.

Cabe mencionar, que en Estados Unidos las víctimas tienen derecho a reservar su nombre cuando existe un riesgo de represalias, pero la defensa del artista asegura que en este caso no se cumple con ninguno de los requerimientos para que la mujer mantenga su nombre en privado.

"Hoy la defensa del señor Carter ha comenzado, empezando por el desenmascaramiento del demandante".

¿CUÁLES SON LAS ACUSACIONES CONTRA JAY-Z?

En sus declaraciones, la mujer identificada como "Jane Doe" afirma que fue llevada a la fiesta por un hombre que dijo ser conductor de Combs. Una vez que llegó al evento, fue obligada a firmar una especie de acuerdo de confidencialidad sin recibir copia alguna.

Asimismo, relató que, en algún momento, y tras beber un trago, se sintió sumamente mareada, por lo que decidió ir a descansar en una habitación, a la que posteriormente ingresaron "Diddy" y Jay-Z.

"Me sentía atrapada y asustada", declaró Doe en su testimonio. "Intenté resistirme, pero no pude. Me defendí como pude, pero no pude escapar de la situación", agregó.

La demanda busca una compensación económica por los presuntos daños sufridos por la víctima, explicó el portal "Deadline".