Denuncia ser víctima de discriminación en Acapulco

Javier Carranza, el comediante mexicano conocido como "El Costeño", reportó a través de redes sociales que fue víctima de discriminación en el hotel Dreams Acapulco Resort.

Resulta que el humorista compartió con sus seguidores, a través de Instagram la desagradable experiencia: debido a que le negaron el servicio y la atención en uno de los restaurantes del lugar.

Cabe destacar que "El Costeño" se encuentra en su tierra, ya que está ofreciendo un show nocturno junto con el también comediante Edson Zúñiga Flores ("El Norteño").

De acuerdo con el relato, el famoso acudió al restaurante, una visita que realiza cada que va a la región, sin embargo, no lo dejaron pasar.

"Ahora ya no nos dejan entrar a los acapulqueños" se le escucha decir.

A pesar de que Carranza agradeció a los turistas que visitan la zona, externó que le negaron el acceso porque sólo permiten pasar a huéspedes.

"Yo siempre había entrado a desayunar aquí a este hotel al Dreams que antes fue Hyatt Regency, pero no nos dejaron entrar; hoy me negaron la entrada para el restaurante y que si no estoy hospedado aquí no puedo comer", dijo.

A pesar de que intentó reservar una habitación, también le comentaron que no había cuartos. Hasta el momento, el hotel Dreams no se ha pronunciado.