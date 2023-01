En la piel de Jamie

Bondoni , quien se convirtió en un fenómeno mediático por encarnar a un joven homosexual en Mi Marido Tiene Familia y Juntos, El Corazón Nunca se Equivoca, y Carreras, cuarto lugar en el reality show La Academia (2022), alternarán el papel de Jamie en el nuevo montaje musical producido por Gabriel y María Guevara, y escrito por Tom MacRae, quien se inspiró en el documental de la BBC Jamie : Drag Queen at 16 (2011), dirigido por Jenny Popplewell

CIUDAD DE MÉXICO

Bondoni, quien se convirtió en un fenómeno mediático por encarnar a un joven homosexual en Mi Marido Tiene Familia y Juntos, El Corazón Nunca se Equivoca, y Carreras, cuarto lugar en el reality show La Academia (2022), alternarán el papel de Jamie en el nuevo montaje musical producido por Gabriel y María Guevara, y escrito por Tom MacRae, quien se inspiró en el documental de la BBC Jamie: Drag Queen at 16 (2011), dirigido por Jenny Popplewell

"(Tom) es un chico que duda de él, pero no duda de las posibilidades, y confía en su mentalidad. Es como un chantaje a sí mismo, que no lo deja creer, aunque sabe que sí debe creer y que sí lo puede hacer. Es lo que me gusta de Jamie, es 'una bala'", describe Bondoni a su personaje, en entrevista.

"Lo que me gusta de él es que te dice 'tenemos un sueño, y lo puedes hacer'. A veces nos podemos desviar por otras cosas en la vida, y al final cuando nos volvemos a concentrar, es donde podemos brillar. Eliminas distractores y aprendes a ser tú mismo", precisó Carreras en la conversación.

Este fin de semana los protagonistas cumplen tres semanas de ensayos y preparativos de manera individual. El montaje incluye a Efraín Berry, Sergio Carranza, Maria Filippini, Rogelio Suárez, Tanya Valenzuela y Flor Benítez, entre otros actores.

La puesta en escena aborda la historia de un adolescente que intenta superar la intimidación, el rechazo y el acoso escolar con el único propósito de seguir su sueño y convertirse en drag queen.

Apoyado por su madre, Jamie New, como le apodan en una parte de la historia, se convierte en un ejemplo de resiliencia y respeto en su comunidad.

"Siento que es una oportunidad para darle voz a personas que se sienten identificadas con lo mío. Todo lo que sea arte, es lo mío, excepto dibujar. Mezclar interpretación y baile, me dan energía y voz, y queremos, firmemente, exponer esta causa", destacó el cantante guatemalteco.

"(Jamie nos da el ejemplo) de que siempre queremos evolucionar, nos queremos abrir a algo, nos queremos convertir en algo. y no sólo en una drag, en lo que sea. Yo, en mi caso, convivo mucho con mi niño interior, y es lo que me sensibiliza hacia los cambios y el crecimiento", añadió Bondoni.

Ambos intérpretes se están preparando bajo las órdenes de los Guevara y de la directora musical, Analí Sánchez Neri, además de que Hugo Curcumelis, el coreógrafo, los ayuda a pulir su trabajo dancístico.

"Me encanta que esta obra pueda abrir tema de conversación para la comunidad LGBTQ+. Aquí en México tal vez tienen oportunidad de abrirse más a ese tema.

"En Guatemala no tenemos esas opciones, se vive con mucho más miedo, más inseguridad, simplemente siendo uno. creo que es bonito llegar a un lugar donde puedes sentir que puedes tener más seguridad, que hay leyes que te respaldan, que te dicen 'sí, existes', como aquí", dijo el finalista de La Academia.

Todo el Mundo Habla de Jamie se estrenará, tentativamente, a finales de marzo en el Teatro Manolo Fábregas y se espera que pueda hacer gira por la República Mexicana.

Éxito británico

Everybody's Talking About Jamie, su nombre original, se estrenó en el Crucible Theatre de Sheffield el 13 de febrero de 2017, bajo la dirección de Jonathan Butterell. En noviembre de 2017, el musical se trasladó al West End en el Apollo Theatre.

Cuenta con una adaptación cinematográfica, dirigida por Jonathan Butterell, para 20th Century Studios, que vio la luz el 17 de septiembre de 2021.

ASÍ LO DIJERON

"De las cosas más difíciles que me ha tocado hacer es aprender a bailar con tacones, pero es un desafío que me gusta y sé que lo haré de lo mejor en escenario".





"La carrera de Nelson y la mía son muy distintas, cada quien tiene una personalidad diferente, él es un excelente cantante, y yo he tratado de aprender de él. Estamos aprendiendo, creciendo".