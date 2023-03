Hija de Ivonne Montero será operada del corazón

ANOMALÍA EN SUS ARTERIAS

Desde que nació Antonella, el 26 de abril del 2013, Ivonne Montero ha tenido que criar a la pequeña sin la ayuda de una figura paterna y, en principio, la actriz atravesó una situación muy complicada, debido a que su hija nació con varios problemas de salud que ha tenido que procurar a lo largo de los años; uno de ellos tiene que ver con una anomalía en sus arterias, pues dos de ellas se encuentran en un mismo ventrículo, que es una cavidad llena de líquido, ubicada dentro del corazón.

Esta condición ha producido que la pequeña que, en la actualidad tiene 9 años, tenga dificultades para que su ventrículo oxigene del modo en que debería de hacerlo. Por ello, con el paso de los años, y pese a su corta edad, Antonella ha tenido que ser intervenida en búsqueda de ampliar su artería pulmonar y acomodarla, en la búsqueda de reestructurar su corazón, sin embargo, esto no ha sido suficiente, por lo que cuando la actriz participaba "En la casa de los famosos II", indicó que, de ganar el reality, dirigiría el premio a la próxima operación de su hija.

De hecho, luego de que Montero se convirtiera en la ganadora del reality también fue cuestionada por varios de sus seguidores pues, dentro de la competencia, reveló que los 200 mil dólares de los que se hizo acreedora sería dirigidos a la operación al corazón de Antonella, lo que muchas y muchos llegaron a pensar que hizo que sus votantes se conmovieran con su historia, sin embargo, al salir del proyecto, Ivonne indicó que la cirugía ya no sería necesaria, pues su pequeña se encontraba en un buen momento de salud, presumiendo que pese a tener nueve años, vestía con ropa de alguien de 12, lo que demostraba lo fuerte que estaba.

Pero ahora, la actriz mexicana contó a "Venga la alegría" que su hija sí tendrá que ser operada, pues su médica de cabecera la contactó para comunicarle que, luego de volver a analizar los estudios de Antonella, se percató de que sí tenía que ser intervenida en una operación.

"Nos habló (la doctora), que volvieron a revisar los estudios por lo que va a tener que entrar a un procedimiento, sí va a entrar a quirófano", contó.

Sin embargo, la cirugía será programa hasta dentro de unos meses, en cuanto Ivonne haya terminado su compromiso laboral con la tercera temporada de "MasterChef Celebrity", ya que al hablar con la doctora de Antonella, esta le expresó que la operación no era tan urgente, por lo que podían programarla para cuando la actriz acabe con el proyecto de TV Azteca.

"Va a entrar a quirófano terminado justo (MasterChef). Yo le dije a la doctora: ´-Mira, ahorita ¿Se puede, no se puede, es urgente, no es urgente? porque voy a entrar a proyecto y quiero estar con ella y me dijo: ´-No, tómalo con calma, organízate, háblalo con tu hija, y apenas termines tu proyecto, lo programamos, le hacemos el procedimiento y vemos cómo se va evolucionado para la cirugía que hace falta´", detalló.

Y aunque pareciera que este procedimiento puede esperar, por lo que no es tan urgente, la actriz no deja de mostrar su preocupación: "Es entrar a quirófano, es la anestesia general, es lo único, pero todo bajo las manos de Dios, señor Jesucristo, todo saldrá bien y muy bien".

Antonella, hija de Ivonne Montero, se ha dedicado al karate, sin embargo, tendrá que abandonar esta disciplina por el estado delicado de su corazón.

Finalmente, la actriz confió que ya habló con su hija acerca de que no podrá combatir en los torneos de karate, la disciplina que estudia, debido a que no puede recibir golpes fuertes, por lo que seguirá practicándolo pero sin enfrentarse con una adversaria o adversario, pues su madre sólo buscar procurar y salvaguardar su salud.