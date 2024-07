"¡No me rajo!", Irina Baeva sobre rumores de salida de Aventurera

Ciudad de México.- Juan Osorio anunció que Irina Baeva continuará como protagonista de Aventurera pese a críticas y baja asistencia.

Aunque trascendió que Osorio sí ofreció el papel de Elena Trejo a otras actrices, al parecer nadie aceptó su propuesta, por lo que decidió continuar con la actriz rusa, de 31 años.

Sus compañeros de elenco, Daniel Elbittar, Emmanuel Palomares y Olga Breeskin, así como la producción, apoyaron esta decisión.

"Creo que es cuestión de tiempo para que yo como mis compañeros vayamos tomando más confianza. Estamos trabajando en algunas cosas, creo que resurgiremos muy bien". Irina Baeva, actriz

"Este barco no se hunde, se mantiene a flote con Irina. Ella ha aguantado las críticas, los ataques, pero yo nunca la he visto dudar en su trabajo. Por encima de una negocio está la calidad humana. Yo confié desde el principio en Irina y para mí ella merece estar aquí y yo la respaldo.

"Yo había tomado una decisión por todas las críticas, pero lo que más gusto me dio y con la experiencia que me quedo es la unión que hay en esta compañía, con actores, producción", dijo el productor a medios de comunicación.

Baeva aseguró que toma las críticas con humildad, además que le sirven de motivación para mejorar cada día.

"Por más que me duela, lo voy a tomar como motivación y aquí vamos a seguir. Como buena rusa mexicana ¡no me rajo!, aquí vamos a estar.

Todos los días trato de mejorar, de ser una mejor persona, una mejor actriz, una mejor bailarina, una mejor cantante, una mejor Elena Tejero y darle el mejor espectáculo a mi gente", compartió.

Elbittar y Breeskin acusaron de injustos los malos y negativos comentarios que la actriz ha recibido desde su estreno el 20 de junio en el Salón Los Ángeles.

"Creo que han sido ataques desmedidos de la gente que ni siquiera ha venido a ver la obra de teatro. Si alguien ha puesto disciplina, entrega, carisma, cariño y se ha superado, es Irina. Hablamos con Juan y le dijimos que nos parece injusto lo que estaba sucediendo. Lo que le pido a la audiencia es que olviden las críticas, todos pedimos que ella se quede", dijo el actor venezolano.

"Ella cuenta con todo nuestro apoyo, creo que han pasado por alto la problemática social que es la trata de personas", agregó la bailarina, de 72 años.

Baeva ha sido comparada con el trabajo que anteriormente hicieron Edith González y Niurka. Ahora toma terapia para trabajar con sus emociones y colabora con la producción para hacerle unos arreglos a Aventurera para que se sienta más fresca.

"No es fácil, tomo terapia y me considero una persona fuerte. Me doy mi día para estar triste y luego me doy el tiempo para volver a comenzar", remató.

La obra se presenta los jueves, viernes y sábados.