Manuel Landeta: Un papá orgulloso

Por: Agencia Reforma

Diciembre 16, 2024 -

Si hace 17 años estar calvo fue frustrante para Imanol y decidió retirarse de los escenarios, hoy ya no es un conflicto para él, porque puede hacer lo que quiera como artista, expresó su padre, el actor Manuel Landeta.

El regreso de su hijo mayor al espectáculo ha sido una caricia al alma para Landeta, porque el público le ha mostrado su cariño y apoyo, además de que está cosechando lo que sembró como niño actor en las telenovelas "Vivo por Elena", "El Niño Que Vino del Mar", "Clase 406" y "De Pocas Pulgas".

"Ser pelón hoy en día no tiene ningún problema", afirmó el orgulloso papá, "Además, Imanol es un hombre maduro que tiene muchas otras cosas qué ofrecer al público, y no precisamente el estereotipo del galán que tiene que tener pelo.

Mi hijo ha crecido como persona y profesional en otro ámbito, que le da la posibilidad de hacer lo que quiera como artista. Creo que eso también es un permiso que se está dando él. Hacer algo que le apasiona y enriquecer el espíritu, que es estar arriba del escenario y frente a las cámaras".

A sus 37 años, el actor reapareció en el "2000´s X Siempre", que reunió a artistas de telenovelas infantiles, como Daniela Luján, Martín Ricca, Fabián Chávez, Miguel Martínez, Jonathan Becerra y Violeta Isfel.

Además, fue invitado a interpretar el rol de Emmanuel en el musical Mentiras; la productora Rosy Ocampo lo incluyó en el elenco de su telenovela "Papás por Conveniencia" y actualmente es uno de los favoritos del reality "Las Estrellas Bailan en Hoy".

"No descarto la idea, la posibilidad de que eventualmente Imanol esté produciendo. Es un tipo que tiene una capacidad enorme, abarca muchos ámbitos. Estoy seguro de que vino para quedarse y hacer un abanico de acción, tanto en lo interpretativo como en la parte de producción", agregó Landeta.

Contó que durante los años que se ausentó del mundo artístico su hijo Imanol estudió Administración de Empresas y ejerció su profesión.

"Creo que mi hijo cosecha lo que ha sembrado durante tanto tiempo. Fueron casi 20 años trabajando desde que era niño", expresó.

"Su regreso lo veo poderoso. La gente lo quiere muchísimo, eso no sabes lo que a mí me llena el espíritu; saber a mi hijo tan querido y respetado por la gente del medio y por el público es como si me acariciaran el alma a mí también".

Landeta aparece como actor invitado en la serie de comedia "Más Vale Sola" como un exnovio de la prepa de la protagonista que interpreta María Elena Saldaña "La Güereja".

"Ahí voy a echarme un quien vive con Omar Fierro (otro ex) por el amor de esta pequeña hermosa mujer. Nada más estaré en un capítulo y, la verdad, fue muy agradable compartir escena con compañeros a los que quiero mucho", señaló Landeta.

"Reencontrarme con María Elena fue muy agradable, grato, gozoso, placentero, después de muchos años, pues ella y yo trabajamos juntos en teatro en el musical ´Qué Plantón´, así como con Ceci Galliano, Manuel Ibáñez, Alexis Ayala, bajo la batuta del productor Reynaldo López".