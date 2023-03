Homenajean a Guillermo del Toro con mural en GDL

La obra del artista del grafiti Fredy Muñoz "Sekta", con 30 años de trayectoria, incluye el rostro del cineasta tapatío y personajes de tres de sus películas: Pinocho, El Laberinto del Fauno y La Forma del Agua.

"Para el mural me basé en las cintas que más me han encantado de Guillermo del Toro. Todas sus películas son grandes, pero estas tres me marcaron porque hacen mucho énfasis y contrastes con temas como la consciencia, la identidad, amor y el orden y el caos.