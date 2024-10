Expondrá su ´Corazón Roto´

De la comedia entre amigos o en clubes underground de Tijuana, Mario Aguilar pasó a ofrecer funciones masivas de teatro, discos con música muy distinta a sus guiones y contenido en redes creado específicamente para su público. Se diversificó.

El comediante e influencer, abiertamente gay, prepara el lanzamiento de su tercer EP, Corazón Roto, el cual estará disponible en plataformas a partir de noviembre y en el que condensa y expresa el proceso de un fracaso amoroso.

TRABAJA EN EQUIPO

"Es para cantarle a las penas, al corazón, al dolor, para darle ritmo a una historia de tristeza. Cuento la historia de cómo se vive el rompimiento, cómo se procesa el dolor, cómo se define uno por esa parte y cómo vas superándolo.

"Lo trabajé con Álex Calderón y Chris Arley desde acá, desde Tijuana. Fue un trabajo de mucha colaboración y de tratar de decir en las palabras adecuadas todo lo que tenía adentro", platicó Aguilar en enlace desde su casa, en Baja California.

Con más de 30 millones de seguidores en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok, debutó en la música con el EP Quiero Llorar (2021) y luego lanzó el antagónico Quiero Bailar (2023).

COMEDIA Y SKETCHES

Además de sus discos, piezas sueltas de comedia y sketches, le dio continuidad a su carrera con composiciones relacionadas con sus experiencias personales, las cuales han sido parte de su vida, narrada en tiktoks y videos.

"Con Quiero Llorar saqué todo lo que quería de mis sentimientos, de salir del clóset y aceptarme en la sociedad. Luego vino la contraparte, como una contrapropuesta, con Quiero Bailar.

"Ahora Corazón Roto es más bailable y más maduro, ya crecí, ya entendí lo que viene a la par de los retos de una relación y de continuar, y creo que hay muchos seguidores que se identifican con lo que canto".

VIVENCIAS PERSONALES

El EP está inspirado en vivencias personales y externas, las cuales surgieron como un catalizador.

"Mis seguidores siempre me han dicho que le doy voz a lo que quieren decir y lo que sienten, y esa es la idea de hacer canciones así. Creo que será el mismo efecto porque, obviamente, ya es un proceso más maduro".

Aguilar, a sus 29 años, dice que con sus experiencias teatrales, tales como las que hizo en su reciente gira, Ojo de Loca No Se Equivoca, descubrió que la diversificación era necesaria para crecer como creador.

"En la búsqueda de conocernos fue que con mi antiguo manager probamos la idea de hacer teatro, y me gustó mucho. El teatro ya no lo suelto.

EXITOSA GIRA

"Luego vinieron los videos, las parodias. El mismo teatro me fue pidiendo cosas, como la música, los guiones, todo el trayecto me ha exigido todo lo que he estado haciendo ahorita", platicó.

El también empresario dijo que luego de la gira por la República Mexicana con Ojo de Loca... hará algunas fechas en Estados Unidos. Además, espera presentarse pronto en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.