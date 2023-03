Hijos de Shakira no quieren pasar tiempo con Gerard Piqué

CIUDAD DE MÉXICO,- Shakira cantó por primera vez en vivo "Music Session #53" hace unos días. La colombiana se presentó en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" junto al productor argentino Bizarrap y pronto se volvieron sensación. Uno de los detalles que más llamaron la atención ese día fue la presencia de los hijos de la barranquillera en el estudio.

En los últimos días, mucho se habló sobre cómo los hijos de Shakira podrían verse afectados ante tanta exposición. Desde que la cantante de "Pies descalzos" anunció su separación los niños no han hecho más que estar en boca de todos. Es que muchos señalan que su madre les da un mal ejemplo al cantar el éxito que escribió contra su padre delante de ellos.

Sin embargo, los hijos de Shakira se muestran felices con el ascenso que su madre ha logrado en su carrera. Incluso, la colombiana detalló en el show de Jimmy Fallon que "lo de la sesión 53 con 'Biza' es resultado de una sugerencia de Milan. Me dijo 'mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el dios argentino'". Tampoco hay que olvidar que la coreografía de "Te felicito" fue una sugerencia de sus hijos.

Cada vez que Shakira aparece junto a ellos, tanto Milan como Sasha se muestran felices. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando están con Gerard Piqué. Incluso, durante el partido en el que se despidió del Barcelona y del futbol profesional, los dos se mostraron bastante molestos cuando el exjugador los llamó para posar junto a él en esa última fotografía.

En las últimas horas, se volvió viral un nuevo video. Esta vez volvió a quedar en claro que los hijos de Shakira definitivamente se aburren y no quieren pasar tiempo con Gerard Pique. A diferencia de las veces que han aparecido con la colombiana acá no hay sonrisas, sólo caras serias ante la exposición que no querían tener.