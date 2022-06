Hace danzar a regios por lluvia

Llegó "picosita" y dispuesta a saciar la sed, La Josa hizo una sexy danza para invocar a Tláloc, Dios de la lluvia, durante un divertido ritual realizado con la noble intención de atraer agua a Monterrey.

Durante su show, se le unieron poco más de 5 mil personas que cantaron y bailaron con ella en un Domo Care abarrotado.

Su poder de convocatoria quedó demostrado, pues la ex Kabah arrasó desde el primer momento que pisó el redondel a las 23:13 horas con temas como "Las Que Se Ponen Bien la Falda", "No Soy una Muñeca" y "Duri Duri".

La cantante estuvo acompañada de cuatro bailarines: dos hombres y dos mujeres; una corista y seis músicos.

"Muy buenas noches. ¡Wow!, casa llena, ¡qué bonito!, voy a brindar con uno de a litro", dijo al tomar una bebida.

"Cuando yo venía de chavita (a Monterrey), que me decían: ´vamos por unos litros´, y te ibas en tu coche y entrabas con una chela gigante, y pedía una paloma y me decían: ´toma tu litro´. No pues aquí sí aguantan, con razón se les acabó el agua, mijos", expresó con tono anorteñado.

Su comentario desató la risa de los presentes, hasta se ganó aplausos.

María José continuó con el tema que se ha convertido en un dolor de cabeza para los regios, el desabasto de agua en Monterrey y su área metropolitana.

"¿Cuánta sed hay aquí?, ahorita vamos a hacer un baile para que llegue Tláloc a esta ciudad, no se preocupen. Yo sí tengo buena fama de traer la lluvia, se los juro", afirmó.

"Pero yo no puedo bailar sola, las danzas de los dioses se bailan más cañón en conjunto, es como una oración: ´oremos y ¡racatatán racatatán!´", fue su canto mientras danzaba en un body en animal print.

"Y si en dos días no llueve me regresan otra vez aquí", agregó provocando la algarabía de la audiencia. "Esta noche ¡agárrense!, porque vengo picosa".

La ingeniosa intérprete continuó su presentación con los hits del pasado que con ella han tomado nuevos aires, así llegaron "Adelante Corazón" de Daniela Romo, "Castillos" de Amanda Miguel y "Evidencias" de Ana Gabriel.

Desde el ronco pecho de hombres y mujeres salieron cantos con mucha enjundia, ella estaba feliz.

Para brillar en el redondel La Josa lució vestuarios de colores llamativos, al igual que sus bailarines.

Una niña de nombre Diana llamó la atención de la cantante, por la vestimenta que traía tipo la cantante, y también por estar en un show con horario para adultos, así que se le acercó para saludarla.