Cristian Castro habla sobre la salud de Verónica Castro

CIUDAD DE MÉXICO.- La salud de la actriz y cantante Verónica Castro ha sido motivo de especulaciones desde finales de noviembre del año pasado, cuando fue vista llegando al aeropuerto de Ciudad de México en silla de ruedas, tras regresar de unas vacaciones.

En ese momento, la famosa explicó a la prensa que había pasado por algunas operaciones y comentó: "Mis piernas no me dan mucho para correr y caminar", aunque no ofreció detalles sobre la naturaleza de dichas cirugías.

Ahora, es su hijo, el intérprete de "Por Amarte Así", Cristian Castro, quien decidió romper el silencio sobre la salud de su madre.

En una entrevista en el programa argentino "Secretos Verdaderos", Cristian expresó su opinión de que no cree que su madre esté realmente enferma, sugiriendo que podría estar actuando para atraer su atención: "La verdad es que ella está actuando que está enferma porque me quiere ver. Las mamás a veces actúan como si estuvieran enfermas porque te quieren ver", compartió el intérprete con una sonrisa.

Asimismo, expresó su esperanza de que cuando pueda reunirse con Verónica, ella se sienta mejor. "Yo pienso que cuando llegue a ver a mi madre, ella estará bien. Se va a componer en un minuto. Cuando la abrace, le dé un beso, se le van a ir todas las enfermedades que pueda tener", agregó de manera optimista. En tono de broma, Cristian mencionó que lo único que le pide a su madre es que se pinte el cabello, recordando que actualmente luce un tono grisáceo.

En otro aspecto, Cristian Castro compartió sus reflexiones sobre la necesidad de afecto familiar y la distancia geográfica que los separa: "Nos necesitamos, pero yo soy muy del sur y a ella le gusta mucho el norte".

En cuanto a la relación de Verónica con Mariela Sánchez, la pareja de Cristian, sugirió que mantienen una muy buena relación.

"Ya no me habla a mí, ahora le manda TikToks todo el día a Mariela. Ahora Verónica quiere viajar con (ella)", expresó.

La pareja tiene planeado visitar a la artista próximamente.