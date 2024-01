Anthony Hopkins deja el set para triunfar en TikTok a los 86 años

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor británico-estadounidense Anthony Hopkins ha conquistado en los últimos días las redes sociales. Y es que a sus 86 años se ha convertido en toda una sensación de TikTok, llenando la plataforma china con sus ocurrencias e increíbles bailes.

El también productor ha dejado a un lado los estereotipos, por lo que decidió dejar el set de grabación para involucrarse en el mundo de las redes y congeniar con las nuevas generaciones, demostrando que la edad no es un impedimento para seguir haciendo lo que más le gusta.

"Soy un poco reacio. Digo: 'Oh, no, otra vez no'. Pero hago tonterías porque necesitamos humor. Necesitamos reírnos en la vida. Supongo que por una buena razón. La vida es dura. El mundo es un lugar salvaje, pero la vida tiene su belleza", mencionó.

Esta nueva faceta que está viviendo el protagonista de "Slipstream" fue impulsada por su esposa Stella Arroyave y su sobrina, quienes lo animaron a crear videos cortos para seguirse divirtiendo como solo él lo sabe hacer. Y parece que no se equivocaron, pues sus clips han sido del agrado del público, ya que su cuenta tiene más de 3 millones de seguidores.

Philip Anthony Hopkins es un actor, compositor, director y productor británico - estadounidense. Nació el 31 de diciembre de 1937 en Port Talbot, Gales.

Es uno de los actores más reconocidos en el mundo del cine, gracias a ello ha recibido varios reconocimientos a lo largo de su carrera, como dos Premio Oscar, tres Premios BAFTA de la Academia Británica, un Premio de Televisión de la Academia Británica, dos Premios Primetime Emmy, un Globo de Oro, entre otros.

En 1993 fue nombrado por la reina Isabel II como caballero por sus servicios a las artes.

En 1968 se adentró en el mundo del cine, y logró un mayor reconocimiento gracias a la película "The Lion in Winter". Desde entonces ha actuado en más de noventa filmes de cine y televisión como: "El silencio de los inocentes", "Hannibal", "El padre", "Crimen perfecto", "Dragón Rojo", entre otras.

En 1975 debutó en Broadway con la película "Equus", la cual le otorgó algunos premios.

En 2022 se convirtió en el actor más longevo en ganar un Premio Oscar a Mejor Actor por su actuación en "El padre".

Se casó tres veces: en 1967 con Petronella Barker, de quien se divorció en 1972. Un año después contrajo nupcias con su segunda esposa, Jennifer Lynton, de quien se separó en 2002. Actualmente, desde 2003, está casado con la colombiana Stella Arroyave.

También es miembro del grupo de protección ambiental Greenpeace. A principios de 2008 apareció en una campaña televisiva hablando acerca de la caza de ballenas en Japón.