´Speaking non-english´ es habla en español

Benito Martínez Ocasio se dirigió a la audiencia y preguntó: "What do you prefer? Me talking in English (¿Qué preferís, que siga hablando inglés) o español?". "¡Español!", respondió al unísono el público. "Entonces, ustedes mandan", les contestó Bad Bunny a las miles de personas que bailaban reguetón con el puertorriqueño, cabeza de cartel del acaso mayor festival del mundo, Coachella, en el desierto de Indio, en California.