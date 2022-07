Reversionan ´Voy a Olvidarte´

Ingrid le da ese refresh al momento de cantarlo a su estilo con pequeños cambios en la música y grabarlo en vivo le da un toque extra", Sergio,, Integrante de LMT

A 30 años del lanzamiento de Límite, el grupo LMT lanza una canción originalmente interpretada por Alicia Villarreal, pero ahora con el sentimiento de Ingrid Lozano.

Se trata del tema "Voy a Olvidarte", que tiene la característica de haber sido grabado ahora en vivo, para darle otro sonido a este sencillo de corte norteño.

"Se me ocurrió volver a grabarlo, pero que fuera en vivo y justo hicimos el video en un helipuerto y ahí grabamos todo", indicó Ingrid.

LMT reúne a tres ex integrantes de Límite, Carlos, Sergio y Chuy; Quirry dejó de pertenecer a esta alineación por seguir su camino en La Casetera.

"Siempre que andamos de viaje escuchamos rolas que pudiésemos grabar, e Ingrid siempre ponía esa canción y nos dimos cuenta que ese sentimiento del que habla la canción ella lo interpreta muy bien", comentó Carlos.

NUEVA ETAPA

"Este tema no fue sencillo de Límite, no salió en la radio, pero ahora es el momento de que la escuchen en esta nueva etapa de Límite como LMT, y con la voz de Ingrid", agregó el percusionista.

Sergio informó que fue en el 2002 cuando grabaron inicialmente esta historia musical compuesta por A.B. Quintanilla III y Alex Salinas.

"Y como bien dice Carlitos, hay temas que se quedaban en los discos y que no salían a la luz como sencillo; en ese tiempo no había redes sociales, así que no había forma de promocionarlo si no era a través de la radio o canales de video", añadió Sergio.

La temática resulta actual aunque fue compuesto hace 20 años, aclaró el músico.

"Ingrid le da ese refresh al momento de cantarlo a su estilo con pequeños cambios en la música y grabarlo en vivo le da un toque extra", agregó.

Con 15 años en LMT, Ingrid, madre de tres hijas, señaló que le gusta cantar historias de amor fuertes e intensas porque ella se considera así.

"Soy intensa como buena norteña", declaró la cantante, quien a través de un casting ingresó al grupo.

EL NOMBRE DEL GRUPO

Ahora Ingrid es la mera dueña del nombre de LMT.

"Alicia, Quirry y yo somos los dueños del nombre de Límite, y sí podemos ser Límite, pero no queremos ser Límite", declaró Sergio. "Ya hemos intentado ser Límite con tres voces y la gente como que busca que Límite sea con Alicia. Queremos dejarlo así, quizá en algún momento se haga algo, que no es lo que buscamos, pero es como guardarle un respeto a eso".

Sergio fue claro al declarar que esto lo aprendieron a "trancazos", porque intentaron volver con Límite y no pasaba nada.