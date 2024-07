En GIFF promete ir contra transfeminicida

Laura Bozzo quedó tan indignada al ver en el documental “TransMéxico” la impunidad que imperó en el asesinato de la mujer trans, Paola Buenrostro, en 2016, que le prometió su apoyo a la activista Kenya Cuevas.

Una de las tres historias de mujeres trans que componen el largometraje es la de Cuevas, quien ha peleado tanto para hacerle justicia a su amiga, que recién la semana pasada consiguió que se aprobara una ley que tipifica los transfeminicidios.

QUIERE JUSTICIA

El filme mostró que, pese a tener pruebas contra el asesino, las autoridades lo dejaron en libertad, por lo que la presentadora peruana, casi en un guiño a sus programas televisivos, aseguró que estará involucrada para la resolución.

“Una disculpa pública no es justicia. Justicia será cuando ese desgraciado esté preso. ¿Qué hace ese hombre, con todas las pruebas, videos y lo demás identificándolo, en la calle?

“ A mí no me valen las disculpas ni absolutamente nada de eso. ¡A mí me vale que se pudra en la cárcel ese maldito desgraciado! Yo voy a seguir contigo en este caso, porque esto no se va a quedar así”, dijo la presentadora a la activista.

El encuentro se dio en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, donde el largometraje tuvo una función especial, a la que Bozzo fue invitada.

PROTAGONISTAS

Las protagonistas del documental son Cuevas, la viral “Lady Tacos de Canasta” y la cantautora Felicia Garza, quienes narran sus vidas, transiciones y los desafíos que han enfrentado para vivir su identidad sexual.

“Vamos a hacer algo que ya lo tengo diseñado para que este hombre esté donde debe estar: en la cárcel. Cuando esté 30 años preso, todos los que intentarían hacer crímenes de odio lo van a pensar.

La ley es linda, pero falta una cosa, ¡que se cumpla, carajo!, porque si no se cumple, no hay ley que valga”, puntualizó la participante de programas como “La Casa de los Famosos” y “MasterChef Celebrity”.

La famosa compartió que la lucha de la comunidad LGBTQ++ la defenderá hasta el último de sus días, porque ella también ha vivido discriminación y juicios por ser diferente; por ello quiere impulsar la visibilidad del documental.

Kenya Cuevas tiene como lema que la mayor venganza que pueden tener ella y sus compañeras es ser felices, y a ese grito se sumaron Bozzo, “Lady Tacos de Canasta” y la directora, todas llenas de aplausos tras la proyección.