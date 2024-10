Gerard Piqué hace declaraciones sobre su vida y su separación con Shakira

El ex futbolista Gerard Piqué habló por primera vez de manera directa sobre su separación de la cantante colombiana Shakira, con quien comparte dos hijos.

Piqué, que ha estado en medio de la polémica desde el anuncio de la ruptura, expresó que no tiene control sobre lo que diga su ex pareja o se especule en los medios.

"Al final, la verdad o lo que pasa o lo que sucede muchas veces no está contado de la manera que ha sido.

"Esto no lo puedo controlar, siempre he creído que lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, de mis amigos, de las personas que de verdad te conocen y saben como eres y lo que haces, y eso me da mucha tranquilidad", dijo en entrevista con CNN en Español.

El ex defensa del Barcelona también reflexionó sobre la libertad de expresión y la diversidad de opiniones que circulan sobre su persona.

"Entiendo perfectamente que todo el mundo puede tener su punto de vista, y que mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra. Es parte de la libertad de expresión", expresó con serenidad.

Lejos de verse afectado por la presión mediática, Piqué, de 37 años, destacó sentirse privilegiado por la vida que ha llevado.

"Soy muy feliz. Me la paso muy bien, me siento privilegiado. He podido jugar en el equipo de mi vida, el Barça, durante más de 20 años. Tengo dos hijos maravillosos, una familia increíble y amigos que conservo desde el colegio", aseveró.

Finalmente, el ahora empresario se mostró optimista respecto al futuro y entusiasmado por sus nuevos proyectos, como la Kings League.

"Veamos qué me depara el futuro y disfrutemos de la vida, que al final esto dura dos días", concluyó.