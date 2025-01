Galilea Montijo termina relación profesional con publirrelacionista

El nombre de la conductora Galilea Montijo se vio vinculado a un escándalo relacionado con el programa "¿Quién es la máscara?", un incidente que guarda conexión con el problema que enfrentó la cantante Anahí la semana pasada.

Según la revista "TV Notas", la conductora de televisión está siendo señalada por haber violado un contrato de confidencialidad durante su participación en la sexta temporada del show televisivo.

La publicación afirma que la publirrelacionista de Galilea, Danna Vázquez, fue quien "se enteró del personaje de Galilea y lo filtró", pues la presentadora encarnó a Cacahuate Enchilado.

Aparentemente, Danna habría compartido una lista de los participantes del programa con un medio de comunicación y revelado los nombres a la investigadora Anahí. Por su parte, Galilea cometió el error de revelar su personaje a Danna, quien luego lo habría transmitido a terceros.

Ante esta situación, Montijo emitió un comunicado en el que reafirmó su compromiso y lealtad con TelevisaUnivision.

En su perfil de Instagram, publicó el siguiente mensaje oficial: "Siempre me he conducido con cariño, lealtad y respeto hacia mi casa TelevisaUnivision, y así lo seguiré haciendo. He pedido a mi equipo y personal cercano que tomen todas las medidas necesarias para contribuir a que se aclare esta situación y, por ello, de común acuerdo con Danna Vázquez, he convenido dar por terminada nuestra relación profesional."

Montijo agradeció a sus seguidores por las muestras de apoyo hacia ella y la carrera que ha construido con "esfuerzo y trabajo comprometido".