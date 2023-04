Galilea Montijo responde a supuesta nueva paternidad de exesposo

En tono de broma, pero cautelosa, la conductora de "Hoy" externó su opinión al respecto, luego de que el 10 de marzo, a través de un comunicado, informara que ella y su esposo estaban divorciados.

"Pues qué rápido muchacho, ¿no?; no, no se sabe de eso, a mí también me sorprendió, no sé si sea el chisme de la vez pasada, no sé, no voy a hablar de la vida de nadie, menos de él, la personal, él es un hombre ya soltero, es un excelente papá, lo único que nos interesa es que los dos seamos felices con nuestros hijos, que es lo más importante", externó.

Ante la insistencia, Montijo aseguró que hasta donde sabe esta versión es una mentira.

"Yo lo que sé es que no es cierto, pero no soy nadie para estar hablando de la vida de la gente, hasta donde yo sé muchachos, no es cierto", reiteró.

La historia de amor de Galilea Montijo y Fernando Reina: no hubo anillo pero sí boda

"De ser verdad pues sí", dijo sobre el supuesto de que su ex tuviera ya otro hijo y éste se sumara a la lista de medios hermanos que tiene Mateo, pero afirmó que por la información que sabe esta versión no es verdadera.

Montijo dejó claro que el motivo de su separación no fue porque existiera una tercera persona, y con humor respondió al supuesto de que fuera cierto que Mateo tuviera ya un hermano o hermana: "Si ha de ser así, que me inviten al bautizo, pero no creo", dijo entre risas.

Galilea Montijo y su hijo viven momento difícil

Galilea Montijo dice que está abierta al amor y a ser feliz, y reconoció que nunca se imaginó que el divorcio fuera tan difícil, pero que ahí la lleva, un día a la vez, tomando terapia al igual que su hijo y acoplándose a su nueva vida.

"Ha sido muy difícil, estoy bien, tranquila porque mi hijo está bien, tranquilo, abrazando esta situación por la que él está pasando, con mis terapias, él también con sus terapias porque es una situación difícil, nunca pensé que un divorcio fuera tan difícil y sí lo es, es un duelo, te tienes que ir acoplando a una nueva vida".

Si fuera verdad la versión que asegura que Fernando Reina acaba de convertirse en padre, Galilea aseguró que no tendría problema con la convivencia de ese nuevo integrante, pues ser una "familia disfuncional" les ha funcionado desde el día uno, cuando Montijo y Reina aún no se casaban, pero él ya tenía a dos hijos de su matrimonio previo.