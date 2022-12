Galilea Montijo explica porque no devolvió anillo de compromiso

En el plano personal, Galilea Montijo lleva más de 10 años con Fernando Reina Iglesias, con quien incluso tiene en común a su hijo Mateo.

Sin embargo, Galilea Montijo no estuvo en pareja solamente con Fernando Reina Iglesias, ya que previamente tuvo otras parejas, y en varias ocasiones estuvo a punto de casarse.

Pero en un momento en particular la conductora se dejó un anillo de compromiso y nunca lo devolvió.

¿Qué sucedió con el anillo de compromiso?

Galilea Montijo aseguró en una oportunidad que cuando le daban un anillo de compromiso ella se preguntaba si se visualizaba con aquella persona en 20 años. Si la relación no funcionaba, ella tomaba la decisión de regresarlos.

En un momento Galilea Montijo recordó que no es fácil regresar las joyas sin que la entrega no sea un momento dramático. Sin embargo, la presentadora de "Hoy" confesó que hubo un anillo de compromiso que se quedó y explicó por qué.

"Hubo uno que no regresé, no les voy a decir a quién", aseguró Galilea Montijo en el programa "Netas divinas". De esta forma la conductora aseguró que todavía guarda uno de los anillos de compromiso que le dieron, pero no reveló quién se lo dio.

Incluso Galilea Montijo dijo que aquel novio le pidió el anillo de mala manera una vez que terminaron, y de esa forma la actriz y conductora decidió no entregárselo.

"Le dije: ´No es el más pequeño, ni el más grande que me han dado. Es más, ¿sabes qué?, no te lo voy a regresar por la manera en la que lo pediste´ y, después, lo hice un collar", contó Galilea Montijo. "Me lo pidió de vuelta de una manera fea, los otros sí fueron de: ´No, gracias´", continuó la conductora.