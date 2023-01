Enfrenta la menopausia

En una emisión más de "Netas Divinas", la conductora Galilea Montijo reveló detalles sobre un momento muy íntimo y es que admitió que en este punto de su vida ya se encuentra atravesando la menopausia.

Y no sólo eso, sino que reveló que la pasó muy mal debido a ello, y es que antes de la llegada de esa etapa a su vida había suspendido el consumo de métodos anticonceptivos, esto de acuerdo con una indicación médica, ya que adquirió Covid-19 en noviembre.

Al comenzar a tener bochornos, la presentadora pensó en primera instancia que se encontraba así porque su periodo llegaría: "Me fue muy mal, ya sabes, el bochorno era una cosa de ´¿por qué me da esto?´, sí, seguramente ya me va a bajar".

Fue entonces que al notar la ausencia de su periodo comenzó a pensar que estaba embarazada o que se encontraba enferma: "¿O estoy embarazada o qué está pasando? Pero es la menopausia", afirmó.