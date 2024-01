Apoyada por ex de Pablo Montero

Ciudad de México

El hecho de que Gaby Spanic revelara que Pablo Montero le hizo tocamientos sin su consentimiento durante su estancia en el reality "La Casa de los Famosos", no le ha merecido ni una sola llamada del cantante a la venezolana para disculparse o reclamar su inocencia.

La actriz comentó que después de sus declaraciones Montero jamás se acercó a ella, aunque su denuncia en redes sirvió para que otras mujeres se sintieran identificadas con lo que ella sufrió.

"¿Sabes qué? Muchas mujeres me apoyaron y muchas mujeres que tuvieron sus quereres con él, a quienes les hizo cosas tremendas, me hablaron y me apoyaron. Me ofrecieron su apoyo para, en cualquier momento, desenmascararlo", aseguró la actriz en entrevista.

En noviembre del 2023, en uno de los episodios de otro reality, "Secretos de Villanas", mientras convivía con sus compañeras Laura Zapata, Aylín Mujica, Cynthia Klitbo, Geraldine Bazán y Sabine Moussier, les compartió detalles del presunto abuso sexual que cometió Montero.

Los hechos, aseguró Spanic, ocurrieron durante la participación de ambos en "La Casa de los Famosos", que transmitía Telemundo.

"Me abrió el ´cuartico´ de fumadores y, de repente, yo lo veo y me dice: ´Tú siempre me has gustado´. Yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos, empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba de gritos: ¡Sáquenme de aquí!", describió en el programa.

"Fue abuso sexual y fue alguien a quien yo estimo mucho, que lo conozco desde hace años y no tengo reparo en decirlo: Pablo Montero".

Hasta ahora, Spanic no ha levantado ninguna denuncia de tipo legal, sólo lo contó a través de los medios.