Frena Julieta Venegas su ritmo a la hora de componer

Pero trabajar de nuevas maneras desde la independencia y cambiar ha emocionado a la intérprete de "Andar Conmigo", quien aprendió a ser paciente al crear.

"Está bueno que las cosas se tomen su tiempo, para mí es importante. El mundo te pide muchas canciones, pero me di cuenta que necesito frenar y hacer las cosas con otro ritmo. Es muy difícil balancear la vida familiar, llego y le aviso a todas mis amigas que existo, quiero que lo sepan esas relaciones.

"A la vez me gusta salir de gira, me gusta tocar. Tengo muchas pláticas con mi hija porque soy esto, soy las dos cosas, me encanta y debo balancear, es lo más importante, el reto mayor", compartió la cantautora en encuentro con medios.

Como el proceso de su nuevo álbum le tomó dos años, este contiene detalles íntimos: la portada es una pintura hecha por la pareja de su productor, Álex Anwandter, la cual a su vez está inspirada en una fotografía tomada por su padre, fotógrafo de eventos.

Su material incluye desde composiciones románticas como "Te Encontré", otras de amores problemáticos como "Mismo Amor" y un par sobre su sentimiento al estar fuera de México, como "La Nostalgia" y "Tu Historia"; una selección muy cuidada.

"Escribo mucho porque me gusta el ejercicio, en ese tiempo no lo estaba haciendo con el objetivo de un disco, sino porque quería pensar en una cosa que no fuera la pandemia. Tenía sólo un piano y un metrónomo, grababa con mi teléfono. Después escogimos las temáticas", recordó.

"Caminar Sola" la compuso para reflejar el miedo que aún siente al estar por las calles, que se hace mayor al pensar en los riesgos para su hija de 12 años. Por ello siente malestar al oír el rechazo del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante la lucha de las mujeres.

"Me preocupa, tiene un problema con el feminismo, lo ha dicho. El feminismo intenta construir una sociedad incluyente para todas y todos, no es un movimiento que intente excluir a nadie, al contrario, las mujeres queremos estar más integradas.

"También se trata de la comunidad LGBTQ+, de partes de la sociedad que hemos estado siempre vistas como menos", expresó la cantautora, quien además recibió un reconocimiento por sobrepasar el millón de suscriptores en su canal de YouTube.

Este miércoles se presenta en la Sala Plácido Domingo de Guadalajara; viernes y sábado en el Teatro Metropólitan y el próximo año va a los festivales Ceremonia en CDMX y Pa'l Norte en Monterrey.