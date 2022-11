¿A cuánto asciende su increíble fortuna?

Mariah Carey es sin dudas una de las de cantantes y compositoras más exitosas de los últimos tiempos. Canciones como “All I Want For Christmaas Is You” se ha vuelto un ícono de la cultura pop y gracias a ella la cantante logra aumentar su fortuna año a año.

La ex pareja de Luis Miguel ha ganado numerosos premios Grammy y eso le ha permitido gozar de cierta fama y reconocimiento a nivel mundial. Esos beneficios traen consigo muchas ganancias y privilegios en el mundo de la música, y por esta razón Mariah Carey es una de las cantantes más ricas de la industria.

Solamente por la canción “All I Want For Christmas Is You”, Mariah Carey ya ha ganado más de 60 millones de dólares. Sin embargo se calcula que su fortuna está valuada en 320 millones de dólares.

¿EN QUÉ GASTA?

Mariah Carey gasta su fortuna en cirugías estéticas (las cuales han sido confirmadas por la artista), autos, viajes alrededor del mundo y muchas joyas. Carey también es dueña de algunas mansiones en Las Bahamas y Bel Air, e incluso posee una propiedad en Beverly Hills.

A lo largo de su carrera, Mariah Carey ha logrado vender más de 200 millones de discos y es una de las artistas más escuchadas a nivel mundial en las plataformas digitales. Incluso se dice que desde el 1 de noviembre hasta el 25 de diciembre inclusive, la fortuna de Carey aumenta todos los días, ya que los fanáticos de la cantante escuchan todos los días la canción “All I Want For Christmas Is You”.