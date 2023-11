Venden sus joyas musicales

Ciudad de México

Una guitarra de Eric Clapton o de David Gilmour puede alcanzar un valor impensable en una subasta o en portales de ventas y redes sociales.

Pero no sólo estas leyendas vivas de las seis cuerdas le han dicho adiós a sus instrumentos, porque estrellas como Moby, Taylor Swift o Billy Corgan también se han desprendido de objetos y pertenencias únicas, por razones personales o bien para donar sus ganancias a la caridad. Bajos, teclados, baterías, cuadernos de notas, apuntes, letras... Estos son algunos de los famosos que sorprendieron a los fans.

ERIC CLAPTON

Apenas el mes pasado, el ídolo británico subastó, mediante la casa Julien´s Auctions, una de sus guitarras más icónicas, una Gibson SG 1964 a la cual llamó "The Fool", gracias a la pintura que la decora en su superficie principal, realizada por el colectivo neerlandés del mismo nombre. Esa pieza la tocó en Nueva York, con el legendario Cream, pero luego de ser vendida a un particular, Clapton la recuperó y generó así un donativo de más de un millón de dólares.

MOBY

Además de deshacerse de su vasta colección de vinilos, hace cinco años el neoyorquino vendió más de 100 instrumentos y artículos de valor sentimental y comercial para ayudar al Comité de Doctores para Medicina Responsable, que obtuvo así fondos de más de un millón 400 mil dólares. La mayoría provino de sintetizadores, teclados y guitarras en perfectas condiciones y con las que el músico grabó canciones como "Porcelain" y "We Are All Made of Stars".

DAVID GILMOUR

El líder de Pink Floyd a partir de la salida de Roger Waters subastó 126 guitarras que empleó durante distintas etapas de su vida profesional y personal, para romper un récord de ganancias, con 21 millones de dólares, los cuales fueron destinados a obras de caridad e investigación para mitigar el cambio climático en sedes de cuatro países.

TAYLOR SWIFT

La superestrella del pop ha donado tres guitarras y vestuario a la fundación altruista del Grammy, MusiCares, que con ello recaudó poco más de 2 millones de dólares. El monto se usó para apoyar, con becas de estudio y apoyos de alimentación y hospedaje a jóvenes de escasos recursos pero con probado talento para las artes.

KYLIE MINOGUE

La cantante australiana donó en el 2004 unos 15 vestidos que había usado en sus giras, con el propósito de que se subastaran para generar recursos destinados a la campaña Rock the Vote, que se hizo en Estados Unidos. Con ella se impulsaba a los ciudadanos a ejercer un voto transparente y consciente, ya que la apatía política era muy notoria entre los jóvenes.

KENNY ROGERS

Un año antes de su fallecimiento, en 2019, la estrella del country firmó contrato con una casa de subastas para que el 40 por ciento de su memorabilia se vendiera al mejor postor. Sus manuscritos de canciones, fotos firmadas, guitarras, sombreros y botas dejaron una ganancia de más de 2 millones de dólares. Lo más cotizado fue su nota "solista" del éxito "We Are the World", la cual estaba firmada por Michael Jackson y Clint Eastwood, entre otros.

BILLY CORGAN

En el portal especializado en subastas Reverb.com, el líder de The Smashing Pumpkins ofreció más de 150 piezas de memorabilia para su venta, incluidos cuadernos con notas sobre canciones, guitarras, bajos, pedales, uñas, un teclado, chaquetas y cables, lo cual le redituó más de 5 millones de dólares, según estimaciones de expertos.

MAROON 5

Sin especificar la razón, si altruista o personal, el grupo liderado por Adam Levine puso a la venta, años atrás, gran parte del equipo que usó en giras, grabaciones y promoción de sus tres primeros discos, los cuales incluyeron micrófonos, vinilos, lentes, bajos, baterías y libretas con anotaciones, además de fotos instantáneas. Fueron poco más de 200 artículos.