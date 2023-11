Jeremy Renner en proceso de recuperación

Guadalajara, Jalisco

Jeremy Renner, conocido por su papel como Hawkeye en el Universo Cinematográfico de Marvel, compartió su proceso de recuperación después de un accidente casi fatal que sufrió hace diez meses.

El actor, que fue atropellado por una quitanieves de más de seis toneladas mientras ayudaba a su sobrino en Lake Tahoe, volvió a caminar gracias a una rutina intensiva de fisioterapia y diversas terapias.

En una publicación de anoche, en su cuenta de Instagram, Renner reflexionó sobre su experiencia.

NO SE DA POR VENCIDO

"He estado explorando TODO tipo de terapias desde el 14 de enero. Todos los días, innumerables horas de fisioterapia, inyecciones de péptidos, sueros intravenosos, células madre y exosomas, terapia de luz roja/infrarroja, cámara hiperbárica a 2.0 atmósferas, baño frío y la lista sigue y sigue", escribió.

Las lesiones sufridas por Renner fueron devastadoras e incluyeron ocho costillas rotas en 14 lugares, rodilla y tobillo derecho rotos, tibia de la pierna izquierda rota, tobillo izquierdo roto, clavícula derecha rota, hombro derecho roto y más.

FUERTE VOLUNTAD

"Mi terapia más grande ha sido mi mente y la voluntad de estar aquí y luchar por recuperarme y ser mejor. Siento que es mi deber hacerlo. No desperdiciar mi vida que se me ha concedido, sino devolver a mi familia, amigos y a todos ustedes que me han empoderado para resistir. Les agradezco a todos", declaró Renner.

Renner ha utilizado sus redes sociales para mantener a sus seguidores informados sobre su proceso de recuperación, compartiendo videos de sus ejercicios y el fortalecimiento de sus piernas. Incluso pudo caminar con la ayuda de un bastón en el estreno mundial de su serie de Disney+ Proyecto Renner en abril.

El actor también habló sobre su nueva música, que está grabando durante su recuperación. Con títulos como "Heaven Don´t Have a Name" y su EP The Medicine, Renner está explorando su faceta musical mientras se recupera de sus lesiones.