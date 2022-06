Famosos en el FICG

Este año, el mexicano Daniel Giménez Cacho, actor en más de 45 películas, entre las que destacan Cronos, de Guillermo del Toro, Cabeza de Vaca, de Nicolás Echevarría, y Profundo Carmesí, de Arturo Ripstein, recibirá el Premio Mayahuel al Cine Mexicano.

LLEVARAN SUS CINTAS

El tapatío Manolo Caro, reconocido por dirigir la película La Vida Inmoral de la Pareja Ideal y la serie de Netflix La Casa de las Flores, entre otras obras, impartirá la conferencia magistral "Cómo Hacer Cine y no Morir en el Intento", el sábado 11, en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

El actor mexicano Diego Luna, protagonista en títulos como Rogue One: Una Historia de Star Wars, Y Tu Mamá También, o Rudo y Cursi, ofrecerá un conversatorio como parte de la proyección del cortometraje animado Agua, el cual produjo y con el que busca crear conciencia ambiental. Aún se desconoce el horario de esta actividad, pero se sabe que forma parte del programa de Cine Socioambiental.

Alfonso Herrera, estrella de El Baile de los 41, Amarte Duele, Sense8 y más, será jurado del Premio Mezcal, que reconoce a la mejor película mexicana de ficción y documental. Es muy probable que el actor también sea parte de alguna de las alfombras rojas del FICG.

PREMIOS ESPECIALES

La cantante española Natalia Jiménez, quien ha logrado gran éxito musical en México gracias a la agrupación La Quinta Estación y también con su proyecto en solitario, recibirá el galardón Premio Maguey Ícono Queer, como parte del programa de Premio Maguey.

La banda mexicana Los Tigres del Norte, asistirá al cierre del FICG, pues la película documental Los Tigres del Norte: Historias que Contar, que cuenta la historia sobre la agrupación, será la función de clausura.

Cabe destacar que la célebre cineasta Malgorzata Szumowska será reconocida con el Premio Mayahuel Internacional por su amplia y exitosa trayectoria. La directora de filmes como Nunca Volverá a Nevar, Cuerpo, Ellas y El Otro Cordero, también representa al país invitado de honor de esta edición: Polonia

Los filmes son:

Everything Everywhere All at Once de Dan Kwan, de Daniel Scheinert (Estados Unidos)

The Black Phone, de Scott Derrickson (Estados Unidos)

Três Tigres Tristes, de Gustavo Vinagre (Brasil)

Lecciones para

Canallas, de Gustavo Moheno (México)

Lightyear, de Angus MacLane (Estados Unidos)

Cold War, de Pawe?

Pawlikowsk (Polonia, Francia)

Goya, de Pablo Orta Zamora (México)