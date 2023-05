Famosas que odiaron participar en la Met Gala y sus razones

Esta tarde se llevará a cabo la Met Gala, también conocida como "la gran fiesta de la moda", la que tiene lugar en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que celebra su 27° edición, en la cual homenajeará a Karl Lagerfeld, el diseñador que estuvo al frente de Chanel por años, por lo que el código de vestimenta de esta ocasión tendrá que ser pensado en la contribución que el director creativo hizo a la moda, pues contribuyó -además- con otras firmas prestigiosas como Balmain, Patou, Chloé, Fendi y su propia marca.

Kim Kardashian ha sido una de las famosas que ha demostrado su gran entusiasmo por formar parte de esta alfombra roja, pues desde el 2016, ha planeado con minuciosos detalles la vestimenta que usa en su arribo a la alfombra roja, pues en "The Kardashians" ha revelado que, desde que comenzó su carrera en 2007, soñaba con ser considerada dentro de las invitadas de este magno evento.

Sin embargo, hay una extensa lista de famosas y famosos que, a diferencia de Kim K, no han disfrutado de la Met Gala, pues -a través de sus experiencias- coinciden en el hecho de que es un evento que obliga a convivir a personas que no tienen relación entre sí, lo que les pone en una situación de estrés que sólo apresura su deseo de que la noche llegue a su final.

Lourdes León, hija de Madonna fue invitada a participar en este evento en 2021, donde usó un vestido rosa diseñado Jeremy Scott para Moschino, y aunque su atuendo fue uno de los mejores evaluados por las y los expertos en moda, la joven de 26 años habló públicamente del momento tan incómodo que vivió en este evento, pues aunque asegura que se sintió agradecida por ser requería pero no le gustó la sensación que le produjo participar en la gala.

"Simplemente te empujan a una habitación con todas estas personas famosas y se supone que debes hablar con ellos y ser su amigo" aunque no los conozcas. Esa no es mi vibra". Ella agregó: "Estoy segura de que es divertido si eres alguien que es amigo de muchas personas famosas, pero yo no lo soy. No sabía con quién diablos hablar. Me sentí tan incómoda que literalmente llamé a mi novio en medio de la conversación".

Demi Lovato

En 2016, Demi Lovato fue una de las caras más conocidas en caminar por esta alfombra roja y es otra de las figuras que no la pasó nada bien, pues en una reunión de doble AA denominó el evento como "una experiencia terrible", pues tuvo que sentarse junto a una famosa, de la cual no quiso dar el nombre, que tuvo un comportamiento arrogante durante toda la noche.

"Esta celebridad era una completa perra y era miserable estar cerca de ella. Era muy exclusivo. Recuerdo estar tan incómoda que quería beber", destacó.

Zayn Malik

Zayn Malik, el exone direction, acudió a la edición de Met Gala de 2016, para acompañar a su entonces novia, la modelo Gigi Hadid, y aunque en ese momento pareció disfrutar del evento, dos años más tarde, dijo a la revista "GQ" lo que pensaba de la organización anual de la gala.

"Ahora, no es algo a lo que iría. Prefiero estar sentado en mi casa, haciendo algo productivo, que disfrazarme" con ropa realmente costosa y ser fotografiado en una alfombra roja... Para hacer el autocomplaciente 'mírame, soy asombroso", destacó.

Gwyneth Paltrow

La famosa actriz Gwyneth Paltrow participó en este evento, por primera vez, en 2013, momento en que aseguró que no volvería a asistir a otra edición, debido a que le pareció una experiencia aburrida, sin embargo, volvió presentarse en los años 2017 y 2019.