Fabián Chávez explica por qué Belinda salió enojada de "Cómplices al rescate"

CIUDAD DE MÉXICO.- Las telenovelas infantiles en los primeros años de los 2000 fueron una de las cartas fuertes de la televisión nacional, que con títulos como "El diario de Daniela", "Cómplices al rescate" y "Atrévete a soñar" conquistaron grandes audiencias.

Algunos de los actores entonces niños y jóvenes que conformaron los elencos de estas producciones hoy siguen vigentes en el mundo del espectáculo como Belinda, Danna Paola y Alejandro Speitzer. Sin embargo, hay también otro grupo de actrices ya actores de los que dejamos de saber por muchos años, por lo que se organizó un reencuentro de varios de los protagonistas que se unen en un concierto llamado "2000's Pop Tour" que hace un recorrido por las canciones de aquella barra infantil.

Durante una entrevista para el canal de Yordi Rosado, Violeta Isfel, Yurem, Daniela Lujan, Martín Ricca y Fabián Chávez hablaron de cómo fue ser parte de aquel fenómeno y lo que hicieron de sus carreras desde entonces.

Fue ahí que Chávez, quien compartió protagónico con Belinda en "Cómplices al rescate", habló por primera vez acerca de la verdadera razón por la que Luján entró a sustituir a la intérprete de "Bella traición", provocando una rivalidad creada por el público entre las dos actrices, desde aquel 2002.

"Se supone que la telenovela terminaba en el capítulo 100, hicimos, 180 capítulos, y cuando iba a terminar la telenovela Rosy (Ocampo) siempre hacia las giras de las novelas, entonces quisieron aprovechar el momento para que Belinda pudiera hacer la gira ella sola; (Belinda) firma con Ocesa 100 conciertos y a mi papá le llama la mamá de Belinda y le dice: 'Queremos que Fabián se venga con nosotros a hacer la gira', o sea éramos ella, yo y sus cómplices, que eran bailarines. Nadie del equipo de producción", contó Chávez.

Pero la productora, Rosy Ocampo decidió alargar la telenovela 80 capítulos más y ante la negativa de Belinda llamaron a Daniela Luján para sustituirla y Fabián tuvo que elegir entre irse de gira con la cantante y renunciar a Televisa o quedarse a terminar el proyecto con la promesa de seguir colaborando con la empresa.

"A mí me ofrecen cierta cantidad, más un coche del año para irme con Belinda, ¡me quisieron comprar!", dijo entre risas el actor.

"Yo ya había tenido un tema donde no estaba tan cómodo porque había situaciones de bullying dentro de la telenovela, pero por parte de la misma producción, porque le daban mucho crédito a Belinda, de hecho, no nos llevábamos tan bien en la telenovela", recordó.

Finalmente se decidió por seguir con el proyecto de televisión, pero no fue lo mismo para él, recordó.

"En Televisa se enteran que yo me iba a ir con Belinda y me desplazan del protagónico de una forma rara, entra Daniela y Martín, a los cuales amo con todo el corazón, respeto y admiro y cuando entra Daniela me demuestra una hermandad que yo no había sentido en la telenovela".

Aunque recuerda que desde entonces Belinda le dejó de hablar, por haber rechazado su propuesta, hoy reconoce la admiración que siente por ella.

"Es supertalentosa, la respeto, la admiro y no tengo nada en contra de ella ni de su familia, era una situación de negociación de carreras que es totalmente diferente a lo personal".

Además también se tocaron otras problemáticas consecuencia de haber comenzado sus carreras a temprana edad, en el caso de Violeta Isfel, quien interpretó a la villana Antonela, una niña de 14 años, en "Atrévete a soñar" cuando en la vida real ya tenía 24 y un hijo de seis años, le costó sacrificios personales como el tiempo con su pequeño.

"En mi caso, con todo lo de 'Atrévete a Soñar', para mí no fue divertido, fue de los momentos más complicados en mi vida, porque tenía que dejar a mi hijo en casa", contó Isfel.

"La fama llegó a ser muy abrumadora, ahora ya sé disfrutarlo, ya no me preocupo como antes sobre si mi hijo ya comió o no, pero yo sentía el peso de una responsabilidad gigantesca, todos los ojos estaban sobre nosotros", detalló.