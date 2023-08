Libros de texto tienen errores, pero es peor no tenerlos: Alfaro

GUADALAJARA, Jal.- Un millón 659 mil alumnos de educación básica regresaron hoy a las aulas en Jalisco sin los libros de texto gratuitos, por lo que el gobernador, Enrique Alfaro, anunció que esta tarde fue convocado el Consejo de SIMEJORA (Sistema de Mejora Continua de la Educación en Jalisco), máximo orden de consulta en materia educativa en el estado, para abordar el tema y anunciar la decisión mañana por la mañana.

Antes del inicio del presente ciclo escolar, el mandatario había explicado que la decisión de no distribuir los libros de texto en el estado no tiene que ver con un tema de ideología o porque los libros sean inadecuados, sino con los amparos promovidos por otras entidades, cuyos alcances se están analizando para no incurrir en desacato.

"Como todos los mexicanos estamos concentrados en ver cómo vamos a resolver el tema de los libros de texto, que es un tema duro, complicado; todos queremos que nuestras niñas y niños tengan libros de texto porque además es un derecho que hemos ganado los mexicanos y es una herramienta muy importante para que las maestras y maestros cumplan con su función", señaló Alfaro durante la inauguración del ciclo escolar.

Afirmó que ya se tiene diálogo con el gobierno federal, que las maestras y maestros ya tienen los libros para conocerlos y poder opinar del tema y se han recabado diversas opiniones para poder tomar una decisión esta tarde.

"Hay muchas cosas que se tiene que corregir, tienen muchos errores y muchas fallas, pero creemos que no tener los libros de texto es un problema todavía mayor, por eso vamos a buscar un mecanismo hoy por la tarde; la máxima autoridad en materia consultiva de nuestro sistema educativo va a sesionar para que mañana podamos tener una propuesta construida de la mano de nuestras maestras y maestros, con el apoyo de la Universidad de Guadalajara y con una consulta muy amplia que hemos hecho a distintos sectores", dijo.

Desde la semana pasada el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara instalaron una mesa de trabajo para estudiar el estatus jurídico de los libros de texto y su contenido para poder tomar una decisión definitiva.

Al respecto, el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva informó que 36 académicos del Instituto de Literacidad de la casa de estudios han analizado el contenido de los libros de texto, guías de profesores y libros de proyectos.

"En Jalisco se está discutiendo con objetividad un tema tan relevante para el país como lo es la educación de los niños; yo veo muchísima información falsa en internet, me preocupan la cantidad de memes falsos, se utilizan imágenes de otros países, se utilizan imágenes de libros de secundaria para adultos y se utilizan como si fueran mensajes en los libros de primaria para niños, se utilizan malamente y con perversidad estas imágenes y a los papás verdaderamente les genera mucha incertidumbre", afirmó el rector.