¿Se enfrenta Luis Miguel con la ex pareja de Paloma Cuevas?

CIUDAD DE MÉXICO

El intérprete de "La Incondicional" se acercó al ex torero para saludarlo, pero él lo rechazó y le dijo "no me dirijas la palabra porque ya no eres mi compadre. ¡Eres un asco! ¡Con mi ex!".

El encuentro habría subido de todo, pues se reportó que ambos se dijeron otras palabras fuertes e incluso Ponce manchó a "El Sol" con vino; todo enfrente de Paloma.

Para detener el enfrentamiento, tuvo que intervenir el guardaespaldas de Luis Miguel.

Enrique Ponce, de 51 años, estuvo casado con Paloma Cuevas de 1996 a 2020, teniendo dos hijas Paloma y Bianca.

El ex torero era un amigo muy cercano del cantante, tanto así que incluso fue padrino de su primer hijo junto a Aracely Arámbula, Miguel.