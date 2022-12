Apuesta por protagonismo femenino

De acuerdo con la canadiense, quien interpretó a Kate Austen, en "Lost", hace ya un par de años que la balanza se inclina en favor de las mujeres y que el mundo del espectáculo apuesta más por los personajes femeninos.

CAMBIA LA INDUSTRIA

"Siento que desde 2018 la industria ha cambiado a nuestro favor y ahora tenemos más historias de mujeres que de hombres.

Creo que no estamos en un momento en el que tengamos que cambiar la dinámica", aseguró en entrevista desde la Comic Con Experience (CCXP) en Brasil.

Sin embargo, Lilly considera que debería haber nuevas narrativas con historias pensadas principalmente para personajes femeninos.

"Lo que no me resulta muy emocionante son las películas en las que toman un personaje masculino y le ponen tetas, como si debería haber una versión femenina. Tenemos muchísimas otras historias para contar que son nuestras. No sólo se trata de tomar una historia de un hombre y hacerlo mujer.

Lo que sí me gustaría ver más son cosas como (el programa de Disney+) WandaVision, donde hay una historia hecha originalmente para una mujer y donde se siente esencialmente íntima para una mujer", aseveró