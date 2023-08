Guadalajara, Jalisco

Esperanza es un trabajo de autores contemporáneos, pero con un tratamiento de música regional, dirigido al folclor como el son jarocho. Estamos en el proceso de trámites para inscribir el álbum en los Grammy; esperamos que le vaya bien". Eugenia León, Cantante

Constancia y disciplina son algunas virtudes innegables de Eugenia León, quien debuta como compositora en su reciente disco titulado "Esperanza".

La cantante con más de cuatro décadas de trayectoria transitó por su pasado, sus orígenes y vivencias que la marcaron, cayendo, cuenta, en una reflexión sobre las andanzas y tragedias de las que nadie se salva, en especial las mujeres.





LE GUSTÓ

Esto fue lo que la llevó a escribir "Navegar", una canción que por primera vez le gustó, al grado de quererla incluir en el álbum.

"Ya había intentado escribir canciones, pero al final no daban, hasta ahora siento que este tema que surgió cuando estábamos encerrados por la pandemia, valió la pena, pero no estoy forzando nada. Si esta canción les agrada, pues me voy a sentir honrada, sino, también, porque al menos se habrán dado el tiempo de escucharla.

Creo que todos y en especial todas, hemos vivido momentos difíciles. A mi me pasaron, yo me fui de mi casa muy joven, me vi forzada a pedir dinero, que me prestaran dónde dormir, pero ahora sé que he tenido años muy bien vividos, con muchos aprendizajes y eso me hace ser hoy por hoy una persona feliz. Es un poco el masaje de mi canción", platicó.





INÉDITAS

"Esperanza", el disco en el que se incluye su melodía, salió hace unas semanas al mercado con 11 tracks en total. Entre las inéditas destacan también "No te lo puedo decir" y "Recuéstate a mi lado".

Aunque también hay temas ya conocidos, pero con sus propias versiones como "Vivan los humanos" y "Ese soy".

La producción estuvo a cargo de Flavio Meneses, quien también es guitarrista de la cantante.