Compran casa donde murió Carter

Ciudad de México

La casa en donde fue hallado el cuerpo sin vida de Aaron Carter, el pasado 5 de noviembre de 2022, fue comprada por 765 mil dólares, según TMZ.

Ubicada en Lancaster, California, la residencia de siete habitaciones y cuatro baños estuvo en el mercado durante más de un año y tuvo varios recortes de precios.

El agente inmobiliario Christie M. Limpus informó al medio internacional que el baño en donde se encontró el cadáver de Carter está en remodelación.

La casa de más de 4 mil 100 pies cuadrados cuenta con una amplia piscina en la parte trasera y un garaje para estacionar cuatro autos.

Luego de que Aaron Carter murió sin un testamento, Limpus informó que el dinero obtenido de la venta iba directamente a la herencia de Aaron y a un fideicomiso para su hijo Prince.

Días antes de su muerte, el intérprete de "I´m All About You" había bromeado sobre vender dicha residencia, según Page Six.

"El sector inmobiliario ha sido muy bueno conmigo. Listo para un nuevo capítulo en mi tercer hogar en el que planeo quedarme para hacer una vida hermosa para mi familia", escribió Carter en redes sociales.