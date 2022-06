Estrena ´Siempre Fui Yo´

Ahí comienza la trama de Siempre Fui Yo, la nueva serie juvenil de Disney que se estrenó ayer en su plataforma.

ILUSIONADA

"Es mi regreso con la familia Disney, y me siento muy ilusionada con lo que va a suceder con Lupe, porque no tiene nada que ver con Soy Luna.

"Fue una gran experiencia que me puso a la expectativa de lo que iba a suceder en Colombia. No sabía cómo me iban a recibir, si iba a ser aceptada, y el equipo fue encantador conmigo. Y la historia te mantiene con las dudas de qué pasó, porque Lupe no se cree la versión oficial de cómo le dicen que murió su padre, y se propone dar con la verdad", platicó Sevilla en entrevista.

Días antes conoció a Noah (Pipe Bueno), quien fungía como el asistente de su progenitor, y con quien involuntariamente forma una mancuerna musical para que los acepten en el concurso que ella cree que la acercará a la verdad.

BUENA MANCUERNA

Cantan juntos una canción de "El Faraón" y quedan entre los semifinalistas, pero hay muchas situaciones extrañas, incluso alrededor de quien puede que sea su "media naranja".

"Es mi debut en la actuación y tuve un coaching que me hizo aprender muchísimo, con disciplina. Karol fue la más linda del mundo, aunque demasiado adulta, me regañaba mucho. Pero disfruté su compañía, y me la pasé muy bien con ella y con sus tips.

"Noah, al final, es un chico talentoso que les caerá muy bien y creo que hacemos muy buena pareja en la cámara", contó el cantante colombiano.

Lupe tiene un medio hermano, "Pipe" (José Julian Gaviria), quien no la tolera y hace hasta lo imposible porque quede fuera de su panorama.

"Amo que Lupe es una chava súper decidida y que en Colombia se muestra súper mexicana, pero muy dispuesta a aprender, es muy adaptable. Creo que todos debemos ser así, saber adaptarnos a nuestra realidad. Y termina haciéndola de investigadora porque no cree lo que pasó con ´El Faraón´", dijo la cantante.

Pipe, intérprete de "Cupido Falló", y Karol, responsable de "Dime Dime", aseguraron que ambos se complementaron.

CONFIRMADA UNA SEGUNDA ENTREGA

Y como el último episodio de la primera temporada deja más dudas que respuestas, ya fue confirmada una segunda entrega que grabarán en julio.