Pierden estrellas de Hollywood sus casas por incendios

Por: Agencia Reforma

Enero 08, 2025 - 04:53 p.m.

Los actuales incendios que azotan a la comunidad de Pacific Palisades, en Los Ángeles, California, ya han destruido por completo hasta ahora poco más de mil residencias, muchas de ellas propiedad de varias estrellas de Hollywood.

El portal TMZ reveló este miércoles que la casa de los actores Adam Brody y Leighton Meester, quienes llevan casados desde 2014, valuada en 6.5 millones de dólares, se incendio en su totalidad en la comunidad angelina.

También ocurrió lo mismo con los hogares de la actriz Anna Faris, ex de Chris Pratt y protagonista de la saga Scary Movie, así como la de la compositora multinominada al Óscar, Diane Warren.

"Esta es la última foto que tomé de la roca de Leah desde mi casa de playa. He tenido esta casa durante casi 30 años. Parece que se perdió en el incendio de anoche", escribió Warren en su cuenta oficial de Instagram.

"Hay un arcoiris brillando sobre la roca, lo cual tomo como un signo de esperanza para todas las criaturas que se han visto afectadas por esta tragedia. Los animales y el refugio de rescate están bien, que es lo más importante. Manténganse a salvo todos".

El actor James Woods, quien había estado informando en su cuenta de X (antes Twitter) los avances de los incendios, rompió a llorar durante una entrevista con CNN después de que su casa de Pacific Palisades se perdiera en la tragedia.

"Un día estás nadando en la piscina y al día siguiente todo ha desaparecido", dijo Woods al aire. "Había tanto caos que era como un infierno. Todas las casas a nuestro alrededor estaban en llamas".

Las estrellas de reality shows y socialités, Spencer Pratt y Heidi Montag, también perdieron su hogar, además de la casa de los padres de Pratt, según relataron en redes sociales.

"La única señal positiva que vi cuando nuestra casa se quemó fue la cama de nuestro hijo quemada en forma de corazón. Una muestra de cuánto amor había en esta casa Muy agradecido por todos los años y recuerdos allí con nuestra familia", escribió Pratt.

La estrella de All My Children y General Hospital, Cameron Mathison, también reveló en redes sociales que su hogar de años se había esfumado con las llamas del incendio.

"Estamos a salvo. Pero esto es lo que queda de nuestra hermosa casa. Nuestro hogar donde crecieron nuestros hijos y donde ellos querían criar a los suyos algún día. Gracias a todos los que se comunicaron. No puedo responder a todo, por eso quería dar una actualización aquí. Enviamos muchas oraciones a todos los afectados por estos incendios", señaló la actriz..

EvacuadosMuchas otras estrellas de Hollywood tuvieron que ser evacuadas de emergencia por los incendios, como Jamie Lee Curtis, Guillermo del Toro y Mandy Moore. Quienes se pusieron ayudar, como Steve Guttenberg y Ashton Kutcher (quien ayudó a mitigar un incendio en la casa de su vecino), también fueron evacuadas eventualmente.

De acuerdo con TMZ, Ben Affleck fue uno de los famosos evacuados de su residencia en Pacific Palisades, el martes por la noche, por lo que se dirigió a la casa de su ex esposa, la también actriz Jennifer Garner, con quien comparte tres hijos.

Entre los atrapados por el tráfico por el casos estaba el actor Eugene Levy, de la serie de televisión Schitt's Creek. "No veía llamas, pero el humo era muy oscuro", dijo a Los Angeles Times.

Mandy Moore, conocida por su papel en la serie de televisión This is Us, publicó en Instagram que ella y su familia habían evacuado debido a la proximidad de las llamas. "Abatida por la destrucción y la pérdida. No sé si nuestra casa sobrevivió", señaló Moore.

El actor Mark Hamill, conocido por interpretar a Luke Skywalker en las películas de Star Wars, dijo que el incendio ha sido el "más horrible" desde 1993. En Instagram, el actor compartió que evacuó su casa en Malibú el martes con su familia.

"Había pequeños incendios a ambos lados de la carretera mientras nos acercábamos (a la autopista del Pacífico)", señaló.

Se colapsa HollywoodMás de mil casas, negocios y otros edificios han sido destruidos por los incendios destructivos en la región de Los Ángeles, en apenas un par de horas, a la vez que varios eventos de alto perfil en Hollywood han tenido que ser cancelados.

Se cancelaron eventos como los estrenos de Wolf Man, Unstoppable y The Pitt, y se suspendió la producción de programas como Fallout, Hacks, Grey's Anatomy, Suits: L.A. y muchas más.

Los premios Critics Choice Awards de 2025, originalmente programados para este 12 de enero, tuvieron que ser pospuestos, mientras que el Sindicato de Actores anunció a sus nominados este miércoles a través de un comunicado y no en vivo, como es costumbre.

Pacific Palisades, salpicado de enormes casas y mansiones en las laderas, está bordeado por el Océano Pacífico y las montañas de Santa Mónica. Con un precio medio de la vivienda de 4.5 millones de dólares, es el hogar de muchas estrellas del cine y la música, así como de la Villa Getty, uno de los museos más populares de Los Ángeles.

Los fuertes y secos vientos han avivado las llamas que arden en los alrededores de Pacific Palisades, y las estrechas y sinuosas calles de la zona, combinadas con la avalancha de miles de personas a las que se ha ordenado evacuar, han creado largos retrasos y tráfico para quienes tratan de escapar del mega incendio forestal.