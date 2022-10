Estafan a Paola Durante y le roban todos sus ahorros

Paola Durante fue víctima de un fraude y le vaciaron todos sus ahorros

"Me sacaron todo mi dinero del banco, me robaron todos mis ahorros. Ya metí mi reporte a Banamex, no sé si me van a ayudar o no", dijo Durante, de 47 años, a través de redes sociales.

La modelo relató que recibió un depósito de un préstamo del banco que ella no solicitó, le marcaron para que devolviera el dinero y al día siguiente su cuenta estaba en ceros.

La modelo Paola Durante, dio a conocer, entre lágrimas, que fue víctima de un fraude y le vaciaron todos sus ahorros.

"No me gusta subir cosas cuando estoy vulnerable o estoy mal, pero solo quiero contarles que tengan mucho cuidado, los estafadores están peor que nunca", sostuvo.

Finalmente, Durante previno a sus seguidores de las estafas.

"Si les mandan dinero a su cuenta, mejor reportenlo en el banco", expresó

Cabe recordar que Paola Durante trabajó como edecán en el programa Pácatelas del fallecido conductor Paco Stanley.