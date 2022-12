Espera milagro navideño para Bruce Willis

Scout publicó en su cuenta de Instagram fotos de la cena del miércoles pasado. "Noche de cena familiar", escribió en un historia.

La reunión tiene un tono festivo y amoroso ante la preocupación de la familia por la rapidez con la que avanza la repentina enfermedad de Willis.

El portal Radar Online tuvo entrevista con un allegado a la familia del actor, quien asegura que Demi no se separa de su ex. "Ella está aprovechando todas las oportunidades que tiene para pasar tiempo con él. Si no está a su lado llama por teléfono para que Bruce pueda escuchar su voz".