Monarquía disfuncional

En público siempre presenta un frente unido, pero el príncipe Enrique tiene una historia muy distinta que contar sobre la realeza británica y la forma en que opera.

La descripción que hace Enrique de miembros de la realeza que filtran información desfavorable sobre otros miembros de la familia a cambio de una cobertura positiva para ellos mismos es sólo una de las acusaciones más sórdidas de su libro, "Spare" ("Repuesto"), publicado esta semana.

El príncipe señaló en particular a la esposa del rey Carlos III, Camila, acusándola de entregar conversaciones privadas a los medios cuando buscaba rehabilitar su imagen tras su largo amorío con Carlos cuando él era el heredero al trono.

Lejos de la unidad que se presenta ante el público, la familia real y el personal de cada uno son retratados como rivales intrigantes, listos para apuñalarse mutuamente por la espalda con tal de que ellos mismos o sus jefes se vean mejor ante la opinión pública.

El palacio que Enrique describe se asemeja a una versión moderna de la corte del rey Enrique VIII, donde los cortesanos competían por el favor del monarca y algunos perdieron su cabeza.

El libro deja la impresión de una familia real británica profundamente disfuncional cuyos miembros están tan preocupados por la prensa sensacionalista que se ven obligados a hacer tratos con los periodistas, dice Ed Owens, autor de "The Family Firm: Monarchy, Mass Media and the British Public, 1932-53" (La firma familiar: monarquía, medios masivos y el público británico, 1932-53). Y el público, al enfrentar esta afirmación, podría sopesar la situación con más cuidado.

