Reconoce que es devoto a santería

Ciudad de México

A Emilio Osorio no le tiembla la voz cuando habla de sus creencias religiosas pues en una entrevista se declaró abiertamente devoto a la santería, la misma religión que profesa Niruka Marcos, su mamá. Sin embargo, el joven reconoció que es creyente por naturaleza, ya que también ha sido influenciado por la fe de su padre, Juan Osorio y de su abuelita, la señora Cata.

Durante la estancia del actor en "La casa de los famosos México" mucho se dijo acerca de si "hacía brujería" con una serie de presumibles amuletos que llevó consigo.

Sin embargo, todos estos dichos quedaron sólo como rumores pues, aunque el joven reconoce que cree en la santería, en su estancia en el programa se destacó por ser un buen compañero dentro del "team infierno" que siempre se condujo con claridad y honestidad ante sus compañeras y compañeros.

En una entrevista con Matilde Obregón, que concedió antes de entrar al reality, Osorio reconoció que gran parte de su forma de ser se debía a la educación que había recibido de sus padres y, sobre todo, de su mamá con quien vivió toda su vida en Mérida, hasta hace un par de años, cuando se mudó con su papá a la CDMX, para forjar su carrera artística.

"Bendito sea Dios me tocó una gran madre", dijo Emilio a Matilde cuando le preguntó cómo era ser hijo de Niruka, apodada "la Reina del escándalo".





"Es suerte, la verdad soy muy agradecido de que mi madre sea como sea, en las buenas y en las malas", dijo sonriendo.

De hecho, fue a raíz de la creencia de su madre, que Emilio cree en la santería, como reconoció a la periodista mexicana. "Pues mira, tenemos la religión de mi mamá, es santera y yo voy directamente hacía allá, totalmente; soy muy devoto, tengo a mis santos, tengo a mi madre en cuanto a la religión, me gusta mucho estar siempre hablando con ella, llegó con ella y trató de agradecer las cosas que pasen en el día", destacó.

Además, expresó que su religión lo ha hecho convertirse en una persona agradecida pues, en la actualidad, siente gratitud de la salud de la que disfrutan su madre y padre, de 55 y 66 años, respectivamente.

Bloquea a su ex

- Niruka Marcos está muy molesta con Juan Osorio, a tal grado que ya lo bloqueó de sus contactos, luego de que el productor no sacara la casta por Emilio en "La casa de los famosos México" pues para ella es una decepción que, como padre, no defienda a su hijo, y aseguró que se mantiene callado ante las injusticias de la producción de Ana María Noguerón porque no puede contradecir a Televisa, la televisora para la que siempre ha trabajado, sin embargo ella reprobó su comportamiento.

- Pese a que Niurka y Juan Osorio finalizaron su relación hace mucho tiempo, en 2003, la expareja tiene una relación cordial por el bien del hijo que tienen en común; Emilio Osorio que, recientemente, se convirtió en el quinto finalista de "LCDLFM".

- Fue este viernes cuando Galilea Montijo dio a conocer que el joven de 20 años debía abandonar la casa, después de haber permanecido en ella casi por 10 semanas y, ante su salida, sorprendió la ausencia de su madre en el estudio, pues el único que lo recibió en el foro fue su padre, el productor de telenovelas.