Karla Panini se lanza contra el hijo de Karla Luna

Stehpany y Rubén son los otros dos hijos mayores de Karla Luna, quienes viven aparte con la familia de la fallecida actriz; recietemente, Rubén comentó una fotografía que Panini compartió en sus redes en la que aparecía su hermana Sara que hace poco celebró su cumpleaños.

En ese comentario, Rubén hace referencia a que Panini sí ha envenenado a sus hermanas y le reclama porque según su versión, por su culpa no ha podido verlas.

"Si aquí dices esto, es seguro que mis hermanas viven creyendo la misma historia, es que dices, ´si no las vemos es por algo´, es verdad y ese algo no es por falta de ganas, no es el dictamen de la jueza, ni la ley, son ustedes que no llevan a mis hermanas a las convivencias que ya están dictadas. Aquí sólo son tus palabras, pero no tus hechos. El día de mañana mi tía tiene convivencia física también dictada por la jueza, para que no te quede duda de lo mucho que las queremos ver y las lleven", expresó el joven.