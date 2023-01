Encañonan a actor mientras manejaba en carretera de Nueva York

El colombiano iba acompañado de su esposa: la empresaria dominicana Mildia Francisco, quien aseguró a "Telemundo" aún no puede olvidar el suceso.

Resulta que Lasso iba manejando desde el Alto Manhattan cuando dos personas enmascaradas se bajaron de un auto Mercedes Benz negro y los reprendieron.

"Uno se vino por el lado de ella y el otro se vino por mi lado y me apuntó con el arma en la cabeza", expresó el famoso.

De acuerdo con la versión, los atacantes le pidieron que abriera la puerta y posteriormente los cuestionaron sobre un dinero.

"Cuando abrí la puerta nos dice: 'Where is the money? Where is the money?'", agregó.

A pesar de que la mujer les dijo que no tenía efectivo: finalmente entregaron la cantidad de $600 dólares, que era con lo que contaban en ese instante, sin embargo, los enmascarados también pudieron llevarse un reloj que Lasso portaba y su billetera.

Si bien ninguno presentó alguna lesión, Mildia externó que vio su vida pasar.

"Como que la vida entera me vino por la cabeza y sí pensé en que debemos valorar más la vida, más la unión, la comprensión porque la vida se puede perder en algún momento", dijo.

Incluso reveló que hasta la fecha no puede regresar a Nueva York y cuando sale a la calle siempre mira hacia atrás.

El actor y la empresaria comentaron que en Nueva York no suelen suceder este tipo de casos a diferencia de Colombia, lo que les pareció inusual. Por su parte, Lasso contó que le preocupan los documentos que llevaba en su cartera.

La pareja también explicó que probablemente fue un robo premeditado, por lo que quizá comenzaron a seguirlos desde que salieron de su evento nocturno.

La policía les informó que son cada vez más común los atracos en Nueva York, ya que los atacantes llevan autos costos para despistar a sus víctimas.