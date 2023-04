Drake Bell, preocupado por amenazas que recibe en redes sociales

El actor, mejor conocido por su participación en la serie de Nickelodeon " Drake y Josh ", ha estado en vuelto en polémica en las últimas semanas, pues hace unos días fue reportado como desaparecido por la policía de Florida, California estado en el que se encontraba en el momento de su desaparición, pues la familia de Bell argumentó que desde hacía más de 24 horas no había tenido comunicación con él.

CIUDAD DE MÉXICO

Sin embargo, lo que más preocupó en ese momento fue el hecho de que la policía expresó que temía por la seguridad de Drake, ya que al parecer sus familiares habían expresado que el músico de 36 años había amenazado con suicidarse, pero al poco tiempo de que la noticia se diera a conocer públicamente, los agentes encargados de localizarlo aseguraron que ya habían entrado en comunicación con él y no había más por qué preocuparse.

A partir de ahí, fue cuestión de ocho días para que se supiera que la pareja del actor, Janet Von Schemling, había solicitado el divorcio, tras cuatro años de matrimonio, argumentado que había tomado dicha decisión derivadas de las diferencias irreconciliables que surgieron dentro de su relación. Otra de las peticiones de la joven de 28 años fue la custodia legal y física de Wyatt Bell, el hijo que tienen en común.

A raíz de estos acontecimientos, pues fue el propio actor que aseguró que se enteró de la petición de separación leyendo un artículo del portal "TMZ", las y los fanáticos de Bell le han extendido su apoyo en los momentos difíciles que atraviesa, lo que ha llevado a otras y otros usuarios de Twitter a rememorar el episodio legal en el que el actor estuvo -y por el cual se declaró culpable- involucrado hace dos años, cuando fue acusado por poner en peligro la seguridad de una joven con la que se trató desde el 2014, época en que ella tenía 12 años y él 27.

Entre uno de los comentarios se puede leer la opinión de una usuaria que expresa: "No olviden que es un pedófilo".

Fue entonces cuando el actor no se quedó callado y, visiblemente molesto, contestó expresando que había personas que eran muy crueles con él, pues si bien se había declarado culpable de los eventos que tuvieron lugar en 2017, cuando él y la joven que lo acusó, tuvieron contacto sexual, cuando ella aún era menor de edad, no era un "pedófilo" como asevera el comentario. Sin embargo, reconoció que no es la primera vez que se enfrenta a esa clase de señalamientos, pues desde hace dos años, son mensajes que le llegan diariamente.

"Investiga un segundo, esto es con lo que tengo que vivir todos los días, literalmente me van a matar. La sangre (está) en sus manos", escribió el actor seguido de otro mensaje en referencia a cómo ha afectado esto a su salud mental.

"Cuán malas son las personas aquí con las personas que claramente enfrentan problemas de salud mental, (...) es increíble lo crueles que pueden ser todos ustedes", describió.

Luego de declarase culpable en 2020, por el cargo de "poner en peligro a niños", el cual es calificado como de cuarto grado, el actor cumplió una condena de dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario.